Đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho học sinh Quảng Trị

Công an xã Bố Trạch tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Chủ động trang bị kiến thức pháp luật

Sáng 28/9, Văn phòng HĐND và UBND xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an xã và Trường Tiểu học và THCS Cự Nẫm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Cự Nẫm trao đổi, tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của ma túy.

Tại hội nghị, tuyên truyền viên phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, phòng ngừa các hành vi vi phạm và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Cùng với đó, học sinh được cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng, chống tác hại của ma túy; nhận diện nguy cơ và những ảnh hưởng của ma túy đối với sức khỏe, học tập và cuộc sống. Qua đó, các em được trang bị kỹ năng chủ động phòng tránh, không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Đại diện Ban Giám hiệu và học sinh Trường Tiểu học và THCS Cự Nẫm ký cam kết chấp hành pháp luật.

Phần giao lưu, trao đổi và giải đáp câu hỏi tạo sự tương tác giữa tuyên truyền viên với học sinh. Những thắc mắc về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của ma túy được trao đổi trực tiếp, giúp các em củng cố kiến thức pháp luật và có thêm kỹ năng xử lý trước những tình huống có thể gặp trong thực tế.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và học sinh cũng thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy. Hoạt động thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật trong học sinh.

Lan tỏa thông điệp

Cũng với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của học sinh, Trường Tiểu học Đồng Thuận (phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đưa nội dung an toàn giao thông và phòng, chống ma túy vào chương trình sinh hoạt dưới cờ tuần 4.

Các hoạt động góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh Trường Tiểu học Đồng Thuận.

Tại buổi sinh hoạt, Liên đội đánh giá các hoạt động trong tuần qua, tổng kết Tháng cao điểm an toàn giao thông và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần học mới. Nội dung “Cổng trường an toàn giao thông” được chú trọng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Học sinh được nhắc nhở thực hiện tốt việc đưa đón, xếp hàng trật tự và giữ gìn an toàn khu vực cổng trường. Đây là những việc làm cụ thể, góp phần đưa kiến thức về an toàn giao thông vào sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

“Cổng trường an toàn giao thông” được Trường Tiểu học Đồng Thuận chú trọng tuyên truyền đến học sinh.

Đáng chú ý, toàn thể học sinh khối 3, 4, 5 được tuyên dương vì tích cực tham gia vẽ tranh dự thi với chủ đề phòng, chống ma túy. Những nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo của học sinh gửi gắm thông điệp về lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn ma túy và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Nhà trường cũng biểu dương các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” năm 2026 cấp tỉnh, gồm: cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Hiệu trưởng; cô Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng; cô Lê Thị Hương Giang – Phó Hiệu trưởng; thầy Khoa – Tổng phụ trách Đội; cô Mai Phương, cô Hà Trang, cô Hoàng Hương, cô Tú, cô Nhung, cô Mai, cô Thảo, cô Lệ Hà, cô Hà Linh, cô Quý, cô Thương, cô Quy, cô Chi và thầy Duân.

Nhà trường nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, giao lưu, ký cam kết và vẽ tranh, giáo dục pháp luật được triển khai gần gũi, phù hợp với học sinh. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, đồng thời tăng cường trách nhiệm của nhà trường trong xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.