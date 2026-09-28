Thủ lĩnh Đoàn dành hai tháng lương mỗi mùa trăng cho trẻ em vùng khó

Từ những chiếc lồng đèn gây quỹ

Chiều tối 25/6, anh Huỳnh Thanh Thương - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chương trình Trung thu cho em tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước, xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Tại chương trình, đã trao tặng hơn 600 phần quà gồm lồng đèn và bánh các loại và 30 suất học bổng cho các em học sinh vùng biên vui Trung thu.

Trước đó, vào ngày 22/9, anh Thương tổ chức chương trình Trung thu cho em tại Trường THCS và THPT Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. Qua đó đã trao tặng hơn 500 phần quà gồm lồng đèn và bánh trung thu và học bổng cho các em học sinh.

Anh Huỳnh Thanh Thương - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tặng quà Trung thu cho học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thường Phước, xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2016, chứng kiến nhiều em nhỏ ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn chưa một lần được đón một mùa Trung thu trọn vẹn, anh Huỳnh Thanh Thương nảy ra ý tưởng tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Khi ấy, nguồn lực hạn hẹp, Thương cùng bạn bè, đoàn viên, sinh viên tự tìm cách gây quỹ bằng việc bán từng chiếc lồng đèn Trung thu để gom góp kinh phí mua bánh, tập vở và những phần quà nhỏ trao tận tay các em.

Từ một hoạt động giản dị mang tính tự phát, chương trình dần lan tỏa, nhận được sự chung tay của đông đảo đoàn viên, sinh viên, các doanh nghiệp và mạnh thường quân. Có những mùa chương trình tưởng chừng phải tạm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng ngay khi điều kiện cho phép, hành trình ấy lại tiếp tục lăn bánh. Cứ đến độ trước Rằm tháng Chạp, các tình nguyện viên lại tất bật khảo sát địa bàn, kết nối chính quyền địa phương, vận động nguồn lực và chuẩn bị những đêm hội rộn rã tiếng cười cho thiếu nhi.

Anh Huỳnh Thanh Thương tặng lồng đèn trung thu cho học sinh tại Trường THCS và THPT Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Trong suốt hành trình một thập kỷ, “Trung thu cho em” đã in dấu chân tại nhiều vùng đất khó khăn và các nhóm trẻ em yếu thế cần được chở che. Chương trình từng tổ chức tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật; các xã An Nhơn, Phú Hựu, Bình Thành (huyện Thanh Bình), Thường Phước, Long Phú Thuận, An Thạnh Thủy và khu vực Bình Phục Nhứt...

Thương kể, mỗi điểm đến là một câu chuyện cảm xúc khác nhau, có em lần đầu tiên trong đời được cầm trên tay chiếc lồng đèn mới tinh, có em ôm trọn chiếc bánh Trung thu trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, và có cả những học sinh hiếu học nhận được suất học bổng kịp thời để tiếp tục vững bước đến trường.

Đến nay, chương trình đã trao hơn 6.800 phần quà gồm bánh và lồng đèn, hơn 200 suất học bổng cùng hàng nghìn quyển tập cho trẻ em nghèo vượt khó. Những con số ấn tượng ấy được tạo nên từ rất nhiều tấm lòng: Người góp của, kẻ góp công, đoàn viên thanh niên thì góp sức trẻ, chính quyền địa phương hỗ trợ rà soát đúng đối tượng. Nhờ đó, “Trung thu cho em” vượt lên trên ý nghĩa của một hoạt động trao quà thông thường, trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Anh Thương tặng quà trung thu cho các em học sinh.

Hai tháng lương cho mỗi mùa trăng

Một nét đặc biệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ của mô hình này là người sáng lập không chỉ kêu gọi vận động mà còn trực tiếp bỏ tiền túi để đồng hành. Từ năm 2022 đến nay, mỗi năm anh Thương đều đặn dành ra khoản tiền tương đương 2 tháng lương của mình để cùng các mạnh thường quân chuẩn bị quà, học bổng cho thiếu nhi. Với anh, đó không phải là sự đóng góp nhất thời, mà là cách tự nhắc mình phải giữ lời hẹn với những mùa trăng và với các em nhỏ.

Các em học sinh vui trung thu.

Mười năm đi qua, chàng sinh viên bán lồng đèn ngày nào giờ đây đã đảm nhận thêm nhiều trọng trách hơn trong công tác Đoàn, nhưng ngọn lửa “Trung thu cho em” chưa bao giờ tắt trong anh. Theo Thương, điều mong mỏi nhất không phải là quy mô chương trình ngày càng lớn, mà là ngày càng có thêm nhiều vòng tay cùng nắm lấy để tình yêu thương được nối dài mãi.

Từ những chiếc lồng đèn đầu tiên năm 2016 cho đến hơn 6.800 phần quà hôm nay cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết. Giá trị lớn nhất mà “Trung thu cho em” để lại không chỉ nằm ở số lượng quà cáp, mà là ở ngọn lửa thiện nguyện được thế hệ trẻ gìn giữ qua năm tháng, để ánh trăng rằm luôn đủ đầy và ấm áp với mọi trẻ em thơ.

Anh Thương tặng lồng đèn cho các em học sinh vui trung thu.