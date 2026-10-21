Trốn không thoát

Đối tượng Trần Kỳ Sâm. Ảnh: CAHT

Cơ quan điều tra xác định Sâm nhận tài khoản cá độ cấp dưới từ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Huế (1968) và Trần Kiên Phát (1973, đều trú TP Hồ Chí Minh) để tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Sâm không có mặt và đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Kỳ Sâm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.