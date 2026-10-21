Trốn không thoát
Trần Kỳ Sâm (1961, trú phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng liên quan đến đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức cá cược trên mạng do Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.
Cơ quan điều tra xác định Sâm nhận tài khoản cá độ cấp dưới từ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Huế (1968) và Trần Kiên Phát (1973, đều trú TP Hồ Chí Minh) để tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Sâm không có mặt và đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Kỳ Sâm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tron-khong-thoat-post359746.html