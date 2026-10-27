Bắt đối tượng chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng

Chiếm đoạt tài sản từ tiền người thân nhờ mua nhà

Theo thông tin ban đầu, vụ việc liên quan đến số tiền hơn 4,7 tỷ đồng do bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) chuyển về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất.

Theo tài liệu điều tra, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú. Do tin tưởng người thân, bà nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý tài chính, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước.

Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt tài sản hơn 4,7 tỷ đồng. (Ảnh: CA)

Từ tháng 2/2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú các khoản tiền với tổng số 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng thu được từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà giao cho Tú quản lý lên đến 4,709 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng, Tú gửi hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng cho bà C. thông qua ứng dụng Viber.

Chỉ đặt cọc 70 triệu đồng rồi mất liên lạc

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được một căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng, với giá 4,77 tỷ đồng. Bà nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Sau đó, người này không liên lạc được và rời khỏi nơi cư trú.

Sự việc được người môi giới thông báo lại cho bà C. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh thông tin, rà soát địa bàn và xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động và giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.