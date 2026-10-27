Hàn Quốc triệt phá đường dây dùng AI đánh cắp dữ liệu cá nhân

Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul ngày 26/10 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 nghi phạm trong vụ án. Nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp 8,2 triệu thông tin cá nhân cùng nhiều tài liệu nội bộ từ hơn 90 tổ chức, bao gồm các bệnh viện, cơ sở giáo dục tư nhân và doanh nghiệp, kể từ tháng 9 năm ngoái.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã sử dụng các công cụ AI để thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào 60 mục tiêu, đồng thời đe dọa tống tiền một số đơn vị. Trong số các tổ chức bị xâm nhập, có 38 đơn vị ghi nhận thiệt hại thực tế. Nhóm tội phạm đã yêu cầu các nạn nhân nộp khoản tiền chuộc tổng cộng 360 triệu won (khoảng 272.000 USD).

Cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn các nghi phạm, trong đó có nghi phạm cầm đầu (32 tuổi). Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của người này sang cơ quan công tố để xử lý theo quy định pháp luật.