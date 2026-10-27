Khởi tố Giám đốc Công ty Luật lừa đảo hơn 5 tỷ đồng của thân chủ

Ngày 27/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Quang (38 tuổi, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Quang là luật sư thuộc Đoàn Luật sư địa phương, đồng thời là Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, có trụ sở tại khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, Bắc Ninh.

Quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của người này để đưa ra những thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tài sản và mua bán nhà, đất, qua đó nhiều lần yêu cầu khách hàng giao tiền.

Giám đốc Công ty Luật bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để yêu cầu khách hàng giao tiền.

Tin tưởng người đại diện pháp lý, khách hàng đã chuyển tiền cho Quang. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Quang bị cáo buộc chiếm đoạt là 5,25 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những cá nhân từng ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, nếu nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, khẩn trương trình báo cơ quan công an.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Luân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, qua số điện thoại 0963.898.113 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối nhằm yêu cầu khách hàng giao tiền.

Người dân cần thận trọng trước những lời hứa hẹn bảo đảm kết quả giải quyết vụ việc, tuyên bố có quan hệ với người có thẩm quyền hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng không có căn cứ rõ ràng. Việc có hợp đồng dịch vụ pháp lý, giấy nhận tiền hay cam kết hoàn trả không đồng nghĩa với việc giao dịch không tiềm ẩn rủi ro.