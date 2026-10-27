Vụ án 'lạm dụng tín nhiệm' tại TP Hồ Chí Minh: Cấp phúc thẩm yêu cầu cần làm rõ tài sản nào bị chiếm đoạt

Bản án xác định, ông Đ.N.B là đại diện cho một số cá nhân đứng tên đối với 04 thửa đất tại phường Phú Hữu, quận 9 (cũ). Ông B lập DNTN để thực hiện dự án phân lô nhưng gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục nên năm 2010 thỏa thuận chuyển nhượng cho Hoàng với giá 58 tỷ đồng. Hai bên ký hợp đồng mua bán giấy tay thể hiện việc thanh toán chia thành 3 đợt và Hoàng đã đặt cọc (được xem là thanh toán đợt 1) 3 tỷ đồng.

Sau đó Hoàng tiếp tục thỏa thuận về việc ông B đưa 4 thửa đất góp vốn để lập Cty cổ phần (CP) với tỷ lệ ông B (89,11%), Hoàng (9,9%). Ông B thực hiện chuyển nhượng 4 thửa đất để góp vốn vào Cty.

Sau đó ông B cho rằng không ký tên vào biên bản cam kết ngày 18/06/2010 để nhận 32 tỷ và không ký tên chuyển nhượng 3,5 triệu CP cho Hoàng vào ngày 7/7/2010; nhưng vẫn có sự thay đổi cơ cấu góp vốn trong Cty CP: Hoàng 65 tỷ đồng (53,72%), ông B 55 tỷ đồng (45,45%)... Ngược lại, Hoàng cho rằng ông B đã ký tên và nhận tiền.

Cấp phúc thẩm nhận định, VKS căn cứ vào việc chuyển nhượng CP để xác định giá trị với 4 thửa đất bị chiếm đoạt để truy cứu Hoàng; và cấp sơ thẩm căn cứ biên bản nhận đủ 35 tỷ (nhận 32 tỷ đồng và 3 tỷ đặt cọc) để xác định Hoàng “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, là chưa đủ căn cứ.

Tại tòa, ông B xác định tự nguyện ký hợp đồng chuyển nhượng 4 thửa đất cho Cty. Ông B cho rằng bị chiếm đoạt tài sản là giá trị vốn góp tại Cty CP. Do đó, cần làm rõ tài sản bị chiếm đoạt là CP hay quyền sử dụng 4 thửa đất.

Với việc xác định giá trị tài sản thiệt hại, tòa sơ thẩm đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, CQĐT đã trưng cầu giám định nhưng hội đồng định giá chưa có kết quả trả lời; nên cần phải tiến hành định giá tài sản bị chiếm đoạt để làm căn cứ giải quyết vụ án. Mặt khác, 4 thửa đất thuộc đồng sở hữu của nhiều người nhưng cấp sơ thẩm không xác định những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chưa đúng.

Cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án đã tuyên Hoàng 18 năm tù để điều tra, xét xử lại.

Sau khi cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, chị gái và em gái của Hoàng có đơn xin bảo lãnh cho Hoàng, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành tại ngoại. Theo đơn, bị cáo có chỗ ở ổn định, chưa từng có tiền án, tiền sự, là lao động chính trong gia đình. Gia đình cam kết nếu Hoàng được tại ngoại, sẽ về cư trú tại nhà cho đến hết giai đoạn tố tụng. Luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn LS TP HCM) cho biết, căn cứ Điều 121 BLHS, bị cáo Hoàng có thể đủ điều kiện để được bảo lãnh tại ngoại. Vụ án kéo dài từ năm 2010 đến nay, hồ sơ, chứng cứ, lời khai đã được thu thập đầy đủ; tài sản là 4 thửa đất trong vụ án không đúng tên Hoàng, nên nếu bị cáo được tại ngoại cũng không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Đồng thời, bị cáo cũng đã bị tạm giam 2 năm 6 tháng.