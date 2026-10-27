Đàn bò phá rào tràn vào vườn rau ở Đà Lạt lúc nửa đêm

Sáng 27/10, ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường thống kê thiệt hại hoa màu do một đàn bò gây ra.

Lực lượng chức năng canh đàn bò.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, người dân tại tổ dân phố Phước Thành phát hiện một đàn bò hàng chục con phá rào, đi vào vườn rau của một hộ dân nên trình báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Lang Biang - Đà Lạt nhanh chóng có mặt và tạm giữ đàn bò để xử lý theo quy định. Qua kiểm đếm, đàn bò nói trên có 13 con.

Theo lãnh đạo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ nhân đàn bò. Việc thống kê mức độ thiệt hại đang được tiếp tục thực hiện.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ đàn bò 13 con.