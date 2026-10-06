Trộm quen tay

Đối tượng Giang tại hiện trường vụ trộm.

Trước đó, chiều 27-9-2026, Giang lẻn trang trại chăn nuôi heo tại thôn Tân Thắng (xã Sơn Mỹ) lấy trộm cây sắt hộp trong trang trại, khi vừa kéo cây sắt ra thì bị nhân viên trang trại bắt quả tang. Được biết, Giang từng bị xử phạt 9 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù trở về địa phương lại tiếp tục gây án.