Nghịch tử sát hại 3 người thân và cuộc trốn chạy gần 2.000km

Ngày 24/9/2024, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Hiếu (50 tuổi, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Bản án khép lại vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang vào tháng 10/2021, khi Hiếu lần lượt sát hại ba người thân trong gia đình, gồm em gái, mẹ đẻ và cha ruột. Vụ án không chỉ để lại mất mát không thể bù đắp đối với một gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy đau lòng khi mâu thuẫn gia đình kéo dài và không được giải quyết đúng cách.

Vết trượt dài trong nhân thân bất hảo

Những diễn biến trước khi xảy ra vụ án cho thấy quá trình trượt dài của Trần Văn Hiếu bắt đầu từ những mâu thuẫn gia đình và hành vi vi phạm pháp luật trước đó.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, vào năm 2013, Hiếu kết hôn với bà Hà Thị Khanh và cư trú tại TP. Lạng Sơn (cũ), tỉnh Lạng Sơn, hai người có với nhau hai con chung. Thế nhưng, thay vì cùng vợ chung sức xây dựng mái ấm gia đình, bản tính vũ phu và máu lạnh đã sớm bộc lộ.

Năm 2015, chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân, Hiếu đã ra tay bạo hành gây thương tích cho vợ. Hành vi côn đồ này đã bị Tòa án nhân dân TP. Lạng Sơn tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng thời gian thụ án trong trại giam đáng lẽ phải là lúc để một kẻ lầm đường lạc lối thức tỉnh, ăn năn hối cải, thì Hiếu ngược lại càng chìm sâu trong sự bất mãn và thù hận cá nhân.

Trần Văn Hiếu tại thời điểm bị bắt giữ.

Năm 2019, trong thời gian Hiếu đang chấp hành hình phạt tù, TAND TP. Lạng Sơn giải quyết cho Hiếu và bà Hà Thị Khanh ly hôn theo yêu cầu của người vợ.

Cũng trong thời gian này, con trai của Hiếu là cháu M. (sinh năm 2014) được ông Trần Đình Long và bà Bùi Thị Thanh, là bố mẹ Hiếu, đón về xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ) để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngày 13/10/2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Hiếu trở về địa phương, sống cùng bố mẹ, con trai và hai người em ruột tại xã Tân Thanh. Không có việc làm ổn định, Hiếu tiếp tục nảy sinh những mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, trong đó có vấn đề liên quan đến việc nhận cháu M. là con.

Dù những người thân trong nhà đã nhiều lần khẳng định và khuyên nhủ Hiếu rằng cháu M. chính là con đẻ của anh ta, yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm nhìn nhận, thì Hiếu lại một mực chối bỏ. Sự nghi kỵ vô căn cứ kết hợp với suy nghĩ lệch lạc cho rằng gia đình không ai quan tâm, không một lần thăm nom, tiếp tế trong suốt 6 năm thụ án tù đã biến một người đàn ông thành một cỗ máy bạo lực đầy thù hận, sẵn sàng chĩa mũi dao về phía ruột thịt.

Ngày kinh hoàng gây thảm án

Sáng 22/10/2021, ngôi nhà yên bình tại xã Tân Thanh bỗng chốc biến thành hiện trường của một vụ thảm án kinh hoàng chấn động cả vùng quê.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h sáng hôm đó, sau khi con trai đi học và bố mẹ đã ra ngoài, tại nhà chỉ còn lại Hiếu và người em gái là chị Trần Thị Thương (SN 1976).

Hiện trường xảy ra vụ thảm án.

Trong lúc lời qua tiếng lại, chị Thương tiếp tục nhắc nhở Hiếu về việc phải nhận cháu M. làm con. Cơn giận bùng phát đỉnh điểm, thay vì kiềm chế bản thân, Hiếu đã lao vào đống củi trước nhà, rút ra một con dao dài rồi chém liên tiếp nhiều nhát khiến chị Thương tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án với chị Thương, Hiếu vẫn cầm dao trên tay và đi ra khu vực cổng nhà. Chỉ ít phút sau, bà Bùi Thị Thanh, mẹ Hiếu, đi làm đồng trở về. Nhìn thấy mẹ, Hiếu nói với bà Thanh rằng mình vừa chém chết chị Thương. Bàng hoàng trước lời nói của con trai, bà Thanh cầm chiếc cuốc làm đồng để đánh Hiếu. Hiếu gạt chiếc cuốc rồi tiếp tục dùng dao tấn công mẹ, khiến bà Thanh tử vong.

Hiếu tẩu thoát bằng chiếc xe Honda Dream sau khi gây thảm án.

Hiếu gạt chiếc cuốc rồi tiếp tục dùng dao tấn công, khiến bà Thanh tử vong. Sau đó, Hiếu kéo thi thể bà Thanh và dùng bao tải che lại. Đối với thi thể chị Thương, Hiếu dùng các bó cây thuốc phủ lên ngay trong khu vực sân nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi người cha già là ông Trần Đình Long đi công việc về đến cổng, nhìn thấy nhà khóa cửa, ông phải nhờ sự trợ giúp của hàng xóm để vào nhà. Vừa đặt chân vào thềm nhà chính, ông Long chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đứa con trai bất hiếu xông tới chém gục xuống sân. Tiếp đó, Hiếu lấy chiếc xe máy Honda Dream mang biển kiểm soát 98H5-2868 cùng chìa khóa trong áo nạn nhân, phi tang hung khí và tẩu thoát khỏi địa phương.

Hành trình gần 2.000km truy bắt kẻ thủ ác

Xác định Trần Văn Hiếu là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhân thân xấu, ra tay sát hại nhiều người trong gia đình rồi bỏ trốn, một "lưới vây" với sự tham gia của hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành đã được thiết lập khẩn cấp. Ngay trong đêm, hành trình truy vết kẻ giết người được triển khai với tốc độ khẩn trương nhất.

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi bỏ trốn khỏi Bắc Giang, Hiếu liên tục di chuyển qua các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam rồi ngược lên Lào Cai. Trên đường trốn chạy, Hiếu liên tục thay đổi phương thức di chuyển, thay đổi trang phục, áo khoác, giày dép nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Các trinh sát đã truy soát 24/24h kể từ khi Hiếu bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp với việc trích xuất hệ thống camera an ninh và sự phối hợp nhịp nhàng của công an các địa phương, lực lượng trinh sát đã phát hiện manh mối quan trọng khi Hiếu từng có thời gian làm thuê ở Lào Cai. Lập tức, một mũi trinh sát đặc nhiệm được lệnh tiếp cận tuyến biên giới, phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai thiết lập chốt chặn khép kín.

Sau hơn 50 giờ đồng hồ liên tục di chuyển gần 2.000km qua nhiều tỉnh thành, đến khoảng 17h ngày 24/10/2021, lực lượng Công an đã bất ngờ đột kích, khống chế và bắt giữ thành công Trần Văn Hiếu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thuộc địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Bản án tử hình cho kẻ nghịch tử

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 24/9/2024, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Văn Hiếu đã phải đối mặt với những lời khai đầy ám ảnh và sự thật phũ phàng về tội ác do chính mình gây ra. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, qua kết quả giám định pháp y tâm thần khẳng định bị cáo hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tiến hành xem xét toàn diện vụ án một cách khách quan, toàn diện và nghiêm minh nhất.

Phân tích tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Trần Văn Hiếu mang tính chất côn đồ đặc biệt nguy hiểm, phạm tội với nhiều người, trong đó có cả bố mẹ đẻ và em ruột, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người. Hành vi ấy không chỉ tước đoạt đi mạng sống của ba người thân trong cùng một gia đình mà còn đi ngược lại hoàn toàn với đạo đức, truyền thống của dân tộc Việt Nam, gây ra nỗi đau xót xa không gì bù đắp được cho gia đình, đồng thời tạo ra sự phẫn nộ sâu sắc trong dư luận xã hội.

Bản án tử hình cho kẻ nghịch tử thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. (Ảnh minh họa)

Xét thấy mức độ tội ác mà bị cáo gây ra là quá lớn, không còn khả năng cải tạo, giáo dục hay dung thứ trong cộng đồng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Hiếu mức án cao nhất. Bản án tử hình được Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt đối với Trần Văn Hiếu về tội “Giết người” là một quyết định hoàn toàn thấu tình đạt lý, đúng người, đúng tội và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo đã gây ra.

Một bản án tử hình khép lại vụ án, nhưng không thể khép lại những mất mát mà gia đình phải gánh chịu. Từ những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình đến hành vi tước đoạt mạng sống của chính người thân là một khoảng cách tưởng như rất xa, nhưng chỉ một phút mất kiểm soát có thể khiến mọi thứ không còn cơ hội cứu vãn. Đó cũng là bài học đau xót mà vụ án để lại cho mỗi gia đình khi đứng trước những mâu thuẫn tưởng chừng rất đời thường.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.