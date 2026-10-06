Thứ trưởng Bộ Tài chính: Báo cho Bộ biết nếu 6 tháng chưa xử lý mạo danh thành lập doanh nghiệp

Trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", Cục Thuế cho biết, thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng, ngành Thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề biết.

Các phản ánh cho biết thông tin cá nhân đã bị đánh cắp để thành lập tổ chức, doanh nghiệp mà người dân không hay biết. Họ chỉ phát hiện sau khi được cơ quan thuế thông tin hoặc khi phát sinh nghĩa vụ thuế liên quan đến một doanh nghiệp mà họ không biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã nộp đủ hồ sơ nhưng trong thời gian dài chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, tại cuộc họp báo Bộ Tài chính chiều 6/10, bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, cho biết đã tiếp nhận thông tin về 4.000 trường hợp doanh nghiệp giả mạo.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đang phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, xác minh có hay không có vấn đề mạo danh. Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thông tin sẽ được chuyển sang các cơ quan liên quan để xử lý, sau đó thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đặt vấn đề tại sao có những trường hợp ba, bốn năm mới giải quyết và liệu quá trình này có khó đến mức phải kéo dài ba, bốn năm hay không?

Bà Hương cho biết, hiện nay do quy định của chúng ta rất thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển nên đôi khi thông tin cá nhân rất dễ bị lộ lọt. Đây cũng là một trong những khó khăn trong công tác xác minh đăng ký kinh doanh.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ cố gắng tìm ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, cơ quan chức năng đang xây dựng để sửa đổi Luật Doanh nghiệp, trong đó việc hạn chế tình trạng mạo danh sẽ được đưa vào nội dung sửa đổi Luật trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng, người dân đã gửi đơn, phản ánh có người mạo danh mình để thành lập doanh nghiệp thì không thể để vấn đề kéo dài ba, bốn năm. “Nếu trường hợp nào chỉ cần quá sáu tháng, đã gửi rồi, đã đầy đủ hồ sơ rồi, chuyển cơ quan đăng ký kinh doanh, đã sáu tháng mà chưa được giải quyết thì gửi Bộ Tài chính chỉ đạo”, Thứ trưởng nói.

Việc kéo dài thời gian giải quyết có thể ảnh hưởng đến những quyền lợi khác của người bị mạo danh. “Chúng tôi cho rằng đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cùng nhau giải quyết vấn đề này”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ.