Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây trộm chó

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang thực hiện việc mua bán 9 con chó với tổng trọng lượng gần 130 kg.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 4 giờ ngày 2/10/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Tùng Lộc tiến hành kiểm tra tại nhà Trần Phúc Cao (SN 1980, trú thôn Tân Vĩnh, xã Can Lộc). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện việc mua bán 9 con chó với tổng trọng lượng gần 130 kg.

Từ số chó phát hiện, lực lượng công an đã đấu tranh, xác minh nguồn gốc và làm rõ vai trò của những người liên quan. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 1/10/2026, Hồ Phúc Cát (SN 1992) gọi điện cho Nguyễn Văn Quân (SN 1994, cùng trú thôn Phúc Sơn, xã Tùng Lộc) hẹn cùng đi trộm chó.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Quân và Cát điều khiển xe máy ra quốc lộ 1, đi về địa bàn xã Nghi Xuân để thực hiện hành vi trộm chó. Trong đêm 1/10 và rạng sáng 2/10, Cát và Quân đã bắt trộm 9 con chó của người dân với tổng trọng lượng gần 130 kg, sau đó, mang về bán cho Trần Phúc Cao thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân về hành vi “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Trần Phúc Cao đã nhiều lần mua chó do Cát và Quân trộm của người dân, với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.