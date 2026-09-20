Triều Tiên liên tiếp thực hiện 2 vụ phóng tên lửa

Triều Tiên ngày hôm nay tiến hành 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo chỉ cách nhau 3 giờ, động thái bất thường hơn so với cách Bình Nhưỡng thường tổ chức các đợt thử nghiệm trước đây.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa đầu tiên được phóng từ khu vực tỉnh Wonsan vào khoảng 15h, hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên và bay 450 km.

Quân đội Hàn Quốc nhận định đây có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11.

3 giờ sau, một tên lửa khác tiếp tục được phóng từ Wonsan. JCS xác định đây cũng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và cho biết quả đạn bay hơn 600 km.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhịp độ phóng. Triều Tiên thường khai hỏa một hoặc nhiều tên lửa trong cùng một đợt. Việc tiến hành 2 vụ phóng riêng biệt với khoảng cách vài giờ trong cùng ngày hiếm xảy ra.

Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi diễn biến từ vụ phóng đầu tiên, đồng thời chia sẻ dữ liệu với Nhật Bản. Các lực lượng Hàn Quốc cũng tăng cường giám sát tình hình.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận, phát hiện một tên lửa từ Triều Tiên và cho biết quả đạn rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa, cho rằng chúng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhật Bản cũng phản đối thông qua kênh ngoại giao tại Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng, "chuỗi hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế".

Bình Nhưỡng chưa bình luận về các vụ phóng. Tuy nhiên, động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố cứng rắn của bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngày 19/9, bà Kim Yo-jong cáo buộc các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu đang làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân và thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng "hành động rõ ràng hơn".

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm vũ khí. Ngày 12/9, nước này tiến hành một vụ phóng tên lửa, sau đó tổ chức diễn tập bắn đạn thật kết hợp tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái.

Các hoạt động này diễn ra sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày. Bình Nhưỡng từ lâu phản đối những cuộc tập trận do Washington dẫn đầu.

Vì vậy, 2 vụ phóng cách nhau 3 giờ không chỉ là những lần khai hỏa riêng lẻ, mà diễn ra trong chuỗi hoạt động quân sự và tuyên bố răn đe ngày càng dồn dập của Triều Tiên.

Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy Bình Nhưỡng đã công bố mục đích cụ thể của 2 vụ phóng tên lửa lần này.