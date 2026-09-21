Vụ sập mỏ vàng ở đông bắc Sudan khiến ít nhất 11 người thiệt mạng

Theo đó, đây là vụ sập mỏ vàng ở Sudan thứ hai xảy ra tại các mỏ khai thác tự phát trong vòng một tuần.

Các mỏ này nằm trong số hàng nghìn mỏ nhỏ lẻ và không chính thức rải rác khắp Sudan, quốc gia đang chìm trong chiến tranh, khiến một số khu vực rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng.

Bản đồ định vị của Sudan. Ảnh: AP

Một quan chức thuộc Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan, doanh nghiệp nhà nước, cho biết đến Chủ nhật, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể và cứu sống 30 người.

Quan chức này cho biết công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiếp tục. Người này yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn với truyền thông.

Công nhân đang đập đá tại một mỏ vàng ở bang Gadarif(Sudan). Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số người thương vong.

Trước đó, vào Chủ nhật tuần trước, ít nhất 82 người đã thiệt mạng khi một loạt hầm mỏ tại một mỏ vàng ở phía tây Sudan cũng bị sập.