Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Quân đội Hàn Quốc cho biết hai vụ phóng được thực hiện cách nhau khoảng ba giờ tại khu vực thành phố ven biển Wonsan, phía đông Triều Tiên, trong ngày 20/9 theo giờ địa phương.

Tên lửa đầu tiên bay khoảng 450 km, trong khi tên lửa thứ hai di chuyển hơn 595 km. Cả hai đều hướng về vùng biển phía đông Triều Tiên và sau đó rơi xuống biển.

Màn hình chiếu bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 20/9. Ảnh: AFP

“Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để xác định chính xác thông số của tên lửa”, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khi đề cập vụ phóng thứ hai.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo, hoạt động bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Quân đội nước này tuyên bố duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên, dựa trên liên minh vững chắc với Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo phát hiện một vật thể nghi là tên lửa Triều Tiên trong ngày 20/9, nhưng vũ khí này không rơi vào lãnh hải Nhật Bản.

Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về các vụ phóng và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác.

“Dựa trên những đánh giá hiện tại, các vụ phóng không gây ra mối đe dọa tức thời đối với quân nhân, lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi”, cơ quan này thông báo trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định Washington tiếp tục cam kết bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Các vụ phóng diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tái khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và bác bỏ nghị quyết của Liên Hợp Quốc yêu cầu nước này chấm dứt hoạt động hạt nhân.

Đây cũng là động thái mới nhất trong chuỗi hoạt động phô diễn vũ khí của Triều Tiên, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước đã thu hẹp một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Động thái này được coi là nỗ lực nhằm nối lại ngoại giao với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un và là quan chức cấp cao Triều Tiên, trước đó cho rằng việc rút ngắn cuộc tập trận không làm thay đổi “bản chất khiêu khích và gây hấn” của hoạt động này.

Quân đội Triều Tiên sau đó phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển, dường như nhằm thực hiện cảnh báo sẽ đáp trả cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Ngày 18/9, bà Kim Yo-jong tiếp tục chỉ trích cuộc diễn tập hàng hải đa phương trong khu vực. Cuộc diễn tập mang tên Pacific Vanguard có sự tham gia của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Canada.

“Quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng tôi sẽ được thể hiện bằng những hành động rõ ràng hơn. Đường lối tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân sẽ không bao giờ thay đổi”, bà tuyên bố.

Đầu tháng 9, Triều Tiên tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật phối hợp giữa tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái.