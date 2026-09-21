Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ở Moskva, ngày 20/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20/9/2026, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn tin trên cho biết cuộc bầu cử cũng ghi nhận thêm 4 đảng khác vượt qua rào cản 5% để giành ghế trong Duma Quốc gia khóa mới, bao gồm: Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) - 14,2%, đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) - 10,7%, đảng Những người Mới - 9,7% và đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật" - 6,6%.

Theo dữ liệu từ hãng tin RIA Novosti tính đến 18g50 (giờ Moskva) ngày 20/9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đã đạt 56,57%. Con số này chính thức vượt qua tỷ lệ tham gia của nhiều kỳ bầu cử trước đó - năm 2021 là 51,72%, năm 2016 là 47,88%, năm 2003 là 55,75% và năm 1993 là 54,81%.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 18/9 và kết thúc vào lúc 20:00 ngày 20/9 (giờ địa phương) trên hầu hết các điểm bỏ phiếu. Hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa (DEG) cũng được triển khai song song tại 33 khu vực của Nga.

Số lượng giám sát viên tham gia chiến dịch bầu cử đạt mức cao lịch sử với hơn 380.000 người, trong đó có hơn 1.000 quan sát viên quốc tế đại diện cho 133 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga năm 2026 được Tổng thống Vladimir Putin đánh giá là sự kiện chính trị nội bộ quan trọng bậc nhất nhằm thiết lập cơ quan lập pháp tối cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dữ liệu kiểm phiếu chính thức hiện đang tiếp tục được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cập nhật liên tục từ các khu vực./.