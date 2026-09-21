UAV Bayraktar Akinci tấn công cực mạnh nhờ tên lửa đạn đạo IHA-300

Hai công ty Roketsan và Baykar mới đây đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa đạn đạo IHA-300, ​​theo giới thiệu sẽ tăng gấp đôi khả năng tấn công tầm xa đối với UAV Bayraktar Akinci.

Theo thông báo, trong một cuộc kiểm tra gần đây, máy bay không người lái tấn công lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là chiếc Bayraktar Akinci do Công ty Baykar Makina sản xuất, đã phóng một tên lửa không đối đất vào mục tiêu trên biển.

Loại đạn dẫn đường tầm xa được sử dụng là tên lửa đạn đạo IHA-300, còn được gọi bằng cái tên 300-ER do Tập đoàn Rocketsan của Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu phát triển.

Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết, trong cuộc thử nghiệm triển khai từ bệ phóng trên không, lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu đã bị bắn trúng ở cách xa 250 km.

Đoạn video về cuộc thử nghiệm vũ khí cũng đã được công bố, nhưng cần lưu ý, cự ly này mới chỉ bằng một nửa tầm bắn mà các nhà phát triển tên lửa IHA-300 đã công bố cách đây một năm trong một bài thuyết trình tại Triển lãm IDEF-2025.

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng cất cánh từ sân bay của Trung tâm Huấn luyện và Thử nghiệm Akinci ở Corlu, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc UAV sau đó di chuyển đến khu vực trên Biển Đen, nơi nó phóng tên lửa.

Mục tiêu hải quân ngoài khơi Sinop đã bị bắn trúng trực tiếp bằng tên lửa IHA-300. Sau khi hoàn thành tốt đẹp bài kiểm tra bắn, máy bay không người lái Akinci đã quay trở lại Corlu.

Tên lửa đạn đạo không đối đất IHA-300 có thể mang đầu đạn nặng tới 150 kg. Quả đạn dài gần 5 m, đường kính thân 370 mm và nặng 900 kg. Tùy thuộc vào độ cao phóng, tầm bắn của nó dao động từ 250 km đến 500 km.

Tầm bay tối đa của tên lửa IHA-300 chỉ đạt được khi phóng từ độ cao trên 10 km, tức là đòi hỏi một phương tiện mang vũ khí lên tầm cao, chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-16.

Khi phóng từ độ cao 9 km, tầm bắn tối đa sẽ giảm xuống còn 350 km. Trong khi đó nếu bắn ở độ cao 5 - 7 km thông dụng đối với các UAV tấn công, thông số tầm bắn thậm chí còn thấp hơn.

Trong khi đó các loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không của Nga hoặc Trung Quốc lại thể hiện hiệu suất cao hơn mà không cần những điều kiện khắt khe như vậy đối với bệ phóng, cho thấy tiềm lực khoa học quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ còn hạn chế nhất định.

Nhưng bất chấp những gì còn tồn tại, UAV Bayraktar Akinci cùng với các loại vũ khí đi kèm vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm từ khách hàng trên khắp thế giới, điển hình như mới đây Indonesia đã mua một lô máy bay không người lái này kèm theo nhiều loại vũ khí.