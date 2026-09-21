Chuyên gia bình luận về ý tưởng khải hoàn môn ở Mỹ kiêm căn cứ quân sự

Mô hình thu nhỏ của khải hoàn môn tại Hội chợ Great American State ở Mỹ vào tháng 6/2026. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Anh ngày 20/9, Tổng thống Trump muốn khải hoàn môn này có thể là nơi bố trí thiết bị bay không người lái và lính bắn tỉa. Đây là dự án xây dựng lớn thứ hai mà ông Trump dựa trên lý do an ninh quốc gia.

Ông Trump cho biết quyết định này dựa trên đề nghị của quân đội, tương tự lập luận về an ninh quốc gia mà ông sử dụng để bảo vệ dự án khu phức hợp phòng khiêu vũ trị giá khoảng 400 triệu USD đang được xây dựng tại khu vực từng là Cánh Đông của Nhà Trắng. Ông Trump không nêu cụ thể mối đe dọa nào.

Khải hoàn môn và khu phức hợp phòng khiêu vũ nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi diện mạo thủ đô Washington, D.C, trong đó có cải tạo hồ phản chiếu Lincoln Memorial, tái phát triển sân golf tại Công viên East Potomac và đưa tên ông vào Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy. Các sáng kiến này vấp phải sự chỉ trích của những người bảo tồn di sản, cho rằng chúng sẽ làm thay đổi một số địa danh lịch sử nổi bật nhất của Washington, D.C.

Sau khi có thông tin khải hoàn môn sẽ kiêm luôn chức năng căn cứ quân sự, ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Bộ phận Quốc phòng và An ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng khó xác định cơ sở để quân sự hóa khải hoàn môn.

Theo ông Cancian, động thái này dường như nhằm đối phó khi công trình bị phản đối. Theo kế hoạch, khải hoàn môn được xây dựng tại một vòng xoay giao thông chỉ cách căn cứ quân sự Myer-Henderson Hall của Lục quân Mỹ 1,6 km và cách Lầu Năm Góc 3,2 km.

Ông Cancian bình luận: “Có vẻ như nội dung này được bổ sung nhằm củng cố lý do xây dựng. Cách đó 1,6km đã có cơ sở quân sự được xây dựng từ lâu với nhiều năng lực quân sự khác nhau. Vì vậy, không rõ tại sao lại cần thêm cơ sở này”.

Ông Cancian cũng cho rằng cất trữ đạn tại khải hoàn môn sẽ tạo ra những thách thức về hậu cần và đặt câu hỏi tại sao lại việc bố trí lính bắn tỉa tại đây.

Đầu tháng này, một thẩm phán đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump thông báo trước 48 giờ trước khi tiến hành hoạt động nào tại địa điểm xây dựng khải hoàn môn. Ông Trump đề xuất xây dựng công trình này để đánh dấu 250 năm ngày lập quốc. Phán quyết được đưa ra một ngày sau khi Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tiếp tục triển khai dự án khải hoàn môn bất chấp các thách thức pháp lý và việc chưa được cơ quan quy hoạch của chính phủ phê duyệt lần cuối.

Các chuyên gia hàng không đã bày tỏ quan ngại về an toàn do công trình nằm gần Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington, trong khi các cựu quân nhân đã khởi kiện nhằm ngăn chặn xây dựng khải hoàn môn, cho rằng công trình sẽ phá hủy đường ngắm cảnh lịch sử được thiết kế cẩn thận giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Tuần trước, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đánh giá rằng khải hoàn môn sẽ không gây nguy hiểm cho máy bay với điều kiện trên đỉnh công trình có "ngọn lửa vĩnh cửu".

Ngày 20/9, Hạ nghị sĩ Mỹ Don Beyer, một thành viên đảng Dân chủ có khu vực bầu cử tại bang Virginia bao gồm Nghĩa trang Quốc gia Arlington, đăng bài trên mạng xã hội cho rằng vận hành UAV quá gần sân bay sẽ nguy hiểm và thiếu thực tế, đồng thời cho rằng động thái này nhằm củng cố lập luận pháp lý của chính quyền.