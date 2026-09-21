Triều Tiên tăng tốc ứng dụng AI vào các hệ thống vũ khí, đẩy mạnh tự động hóa pháo binh

Máy bay không người lái Saetbyol-9 của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo mở rộng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ của nước này, đồng thời yêu cầu tăng cường tự động hóa pháo binh và mở rộng năng lực sản xuất quân sự.

Các chỉ đạo được đưa ra trong chuyến thị sát kéo dài 3 ngày tại một loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng chủ chốt, cho thấy Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày càng chú trọng kết hợp hỏa lực truyền thống với các hệ thống tự động và không người lái.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim Jong Un kiểm tra các cơ sở sản xuất pháo binh và UAV, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600 mm. Đây được xem là hệ thống có tầm bắn xa nhất trong nhóm vũ khí cùng loại trên thế giới và được cho là có thể hưởng lợi từ việc ứng dụng AI trên quy mô rộng hơn.

Trong quá trình thị sát, ông Kim yêu cầu lực lượng pháo binh Triều Tiên phải sở hữu “năng lực tấn công tập trung và có sức hủy diệt mạnh nhất, quy mô lớn và đa dạng nhất”. Ông mô tả hai chức năng chính của lực lượng này là răn đe và tác chiến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời chỉ đạo các cơ sở sản xuất quốc phòng nâng công suất, hiện đại hóa quy trình chế tạo và cải thiện hạ tầng công nghệ tại các cơ sở công nghiệp quân sự nhằm đáp ứng những mục tiêu sản xuất dài hạn.

Ông Kim Jong-un thị sát pháo phản lực 600 mm. Ảnh: KCNA.

Chuyến thị sát dường như bao quát một số chương trình phát triển vũ khí quan trọng gần đây của Triều Tiên. Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy các hệ thống pháo phản lực 600 mm và 240 mm cùng nhiều loại máy bay không người lái.

Hệ thống 600 mm, thường được bên ngoài Triều Tiên gọi là KN-25, sử dụng các bệ phóng cơ động, cho phép phân tán lực lượng và nhanh chóng thay đổi vị trí. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố hệ thống này được tích hợp AI cùng các công nghệ dẫn đường kết hợp.

Việc Triều Tiên tái nhấn mạnh vai trò của AI diễn ra sau một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí mà Bình Nhưỡng tuyên bố có ứng dụng công nghệ này.

Hồi tháng 5, Triều Tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm với tên lửa đạn đạo chiến thuật, rocket pháo binh tầm xa và một hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật mà truyền thông nhà nước cho biết sử dụng công nghệ dẫn đường có sự hỗ trợ của AI.

Pháo phản lực KN-25 của Triều Tiên phóng thử. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên cho biết các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng tác chiến của vũ khí và những hệ thống phóng tự động đã được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

AI ngày càng được chú ý trong tác chiến hiện đại, không chỉ vì tiềm năng phát triển nhanh của công nghệ mà còn do vai trò ngày càng lớn của nó trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nơi lực lượng Triều Tiên đang trực tiếp tham gia.

Các đơn vị Triều Tiên đã tham gia chiến đấu trên tiền tuyến cùng quân đội Nga, qua đó có cơ hội quan sát một cuộc xung đột mà UAV, tác chiến điện tử, xác định mục tiêu tự động và pháo binh chính xác đã trở thành những thành phần quan trọng trên chiến trường.

Hồi tháng 8, các nguồn tin Ukraine cho biết khoảng 400 chuyên gia vận hành UAV của Triều Tiên đã được triển khai tới Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự. Trong khi đó, Nga được cho là cũng đã hỗ trợ Triều Tiên phát triển UAV quân sự và các công nghệ liên quan.

Sự chú trọng mới vào AI diễn ra song song với quá trình mở rộng năng lực tác chiến không người lái của Triều Tiên. Trong những ngày gần đây, Bình Nhưỡng công khai hình ảnh các dây chuyền sản xuất UAV Saetbyol-4 và Saetbyol-9, cùng một mẫu UAV tấn công một chiều chưa được đặt tên.

Máy bay không người lái trinh sát tầm xa Saetbyol-4 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Việc nhiều loại máy bay cùng xuất hiện tại các cơ sở sản xuất cho thấy Triều Tiên có thể đang hướng tới xây dựng năng lực chế tạo quy mô lớn, thay vì chỉ phát triển từng mẫu máy bay thử nghiệm riêng lẻ.

Đối với Triều Tiên, việc kết hợp AI, tự động hóa, UAV và pháo binh sản xuất hàng loạt có thể làm thay đổi cách nước này xây dựng và vận hành các tổ hợp trinh sát - tấn công.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên hiện sở hữu một trong những lực lượng pháo binh và pháo phản lực lớn nhất thế giới, đồng thời đạt được những bước tiến đáng kể trong hiện đại hóa năng lực tác chiến, trong đó có việc mở rộng tầm bắn và cải thiện khả năng dẫn đường chính xác.

Các hệ thống tự động phát hiện và dẫn đường mục tiêu có thể giúp giảm nhân lực cần thiết để vận hành một số loại vũ khí, đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng trên chiến trường.

Mức độ tự chủ cao hơn của các thế hệ UAV mới cũng có thể giúp lực lượng pháo binh và tên lửa tiếp cận nguồn dữ liệu mục tiêu tốt hơn. Trong khi đó, những tiến bộ về AI có thể cho phép các UAV tấn công giá rẻ bổ sung thêm năng lực đánh phá cho các hệ thống vũ khí hiện có.

Theo MW