Ông Trump bất ngờ biến cổng vòm 76m ở Washington thành “khu phức hợp quân sự”

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định này được đưa ra theo “yêu cầu mạnh mẽ” từ phía quân đội Mỹ nhằm phục vụ các mục đích an ninh quốc gia.

Reuters cho biết ông Trump không nêu cụ thể mối đe dọa an ninh nào khiến công trình cần được bổ sung chức năng quân sự. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra thông tin chi tiết hơn ngoài tuyên bố của Tổng thống.

Theo thiết kế được công bố, công trình cổng vòm chiến thắng cao 76 mét (250 feet) nằm ở khu vực giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington sẽ được trang bị hệ thống lưu trữ và vận hành nhanh các dòng máy bay không người lái (UAV). Đồng thời, khu vực mái nhà và quảng trường xung quanh sẽ bố trí các vị trí cho lính bắn tỉa cùng kho dự trữ đạn dược lớn.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa yếu tố an ninh - quốc phòng vào các công trình kiến trúc tại Washington. Trước đó, dự án phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng cũng từng được nhà lãnh đạo Mỹ gọi là một “khu phức hợp quân sự” cần thiết cho an ninh quốc gia.

Dự án Cổng vòm Độc lập - công trình gắn liền với kế hoạch kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ - dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9 này. Tuy nhiên, kế hoạch hiện đang đối mặt với nhiều rào cản pháp lý và sự phản đối từ dư luận.

Mặc dù đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ từ Ủy ban Mỹ về Mỹ thuật (CFA), dự án vẫn bị một nhóm cựu chiến binh và nhà sử học kiến trúc nộp đơn kiện với lý do công trình bắt buộc phải qua sự phê duyệt của Quốc hội Mỹ. Dự án cũng gây tranh luận do vị trí gần các công trình lịch sử và sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington. Các nhóm bảo tồn lịch sử lo ngại công trình cao 76 m có thể ảnh hưởng đến cảnh quan và tầm nhìn tới Đài tưởng niệm Lincoln cùng Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Một số chuyên gia hàng không cũng từng đặt câu hỏi về vị trí của công trình gần sân bay, dù Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết cổng vòm không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không.

Hiện dự án vẫn chưa nhận được sự phê duyệt cuối cùng từ Ủy ban Quy hoạch Khu vực Thủ đô Quốc gia (NCPC) và dự kiến sẽ tiếp tục được cơ quan này xem xét trong thời gian tới.