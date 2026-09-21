Tổng thống Ukraine điện đàm với ông Trump, nhất trí gặp tại Mỹ

“Tôi vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một cuộc trao đổi quan trọng và chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề. Chúng tôi nhất trí sẽ gặp nhau tại New York và cuộc gặp này có thể tạo ra nhiều thay đổi. Tiến trình ngoại giao đang có động lực,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 21/9 giờ Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Tổng thống Trump về chuyến thăm Kiev hồi đầu tháng 9 của phái đoàn Mỹ, gồm Đặc phái viên Hòa bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn Jared Kushner.

“Chúng tôi đã trao đổi kỹ lưỡng về những chi tiết then chốt và họ đã trực tiếp chứng kiến tình hình tại Ukraine. Tiến trình hòa bình là ưu tiên số một của chúng tôi.

Hiện có những ý tưởng về các bước đi nhằm giảm leo thang cũng như giải quyết những vấn đề an ninh căn bản, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ tính mạng con người. Chúng tôi đang phối hợp với phía Mỹ và sẵn sàng thực hiện những bước đi thực sự nghiêm túc,” ông Volodymyr Zelensky cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng gửi lời cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã ký ban hành Dự luật Lindsey Graham. Dự luật được đặt theo tên của cố Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham và được Thượng viện Mỹ thông qua chưa đầy một tháng sau khi ông Graham qua đời.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Donald Trump được trao quyền quyết định có áp dụng mức thuế lên tới 100% hay không đối với năm quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Nga nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của “hạm đội bóng tối” (shadow fleet) của Nga. Đây là mạng lưới tàu thuyền bị phương Tây và Mỹ cáo buộc được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ.

Bên cạnh đó, dự luật còn áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức cấp cao Điện Kremlin, các ngân hàng và doanh nhân Nga.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, vào ngày 8/9 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về các chuyến thăm Moscow và Kiev của phái đoàn Mỹ.

Theo thông báo được Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov đăng trên trang chủ Điện Kremlin, cuộc điện đàm giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump kéo dài đúng một giờ.

“Cuộc trao đổi mang tính xây dựng và khá thẳng thắn. Kết quả chuyến thăm của các đại diện Mỹ, gồm Đặc phái viên Hòa bình Mỹ Steve Witkoff cùng Cố vấn Jared Kushner, được đánh giá là tích cực. Công việc thông qua kênh này cũng như một số kênh khác sẽ tiếp tục được triển khai,” ông Yury Ushakov cho biết.

Về nội dung cuộc điện đàm, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết trọng tâm trao đổi là việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Theo ông Yury Ushakov, Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được một bước đột phá trong nhiệm kỳ của mình.

“Ông Donald Trump đã trực tiếp bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, bởi điều này sẽ ngay lập tức mở ra những triển vọng rất lớn và sâu rộng cho việc khôi phục hoàn toàn quan hệ Mỹ - Nga. Theo ông Trump, điều này sẽ đặc biệt tác động đến quan hệ thương mại và kinh tế, mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai nước,” Trợ lý Tổng thống Nga viết trong thông báo.

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