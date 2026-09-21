Giá dầu hôm nay 21/9: Giảm nhẹ khi xuất khẩu Arab Saudi phục hồi

Giá dầu Brent giảm 81 cent, tương đương 0,78%, xuống 103,06 USD/thùng vào lúc 00:31 GMT ngày thứ Hai (07:31 sáng ngày 21/9 giờ Việt Nam), sau khi giảm 0,91% trong phiên cuối tuần trước. Giá dầu WTI giảm 89 cent, hay 0,89%, xuống 99,41 USD/thùng, nối tiếp mức giảm 1,58% của phiên trước.

Các cuộc tấn công mới của Houthi cho thấy rủi ro đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Arab Saudi vẫn hiện hữu. Lực lượng này cho biết đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Riyadh hôm thứ Bảy, đồng thời nhắm vào một cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng bên bờ Biển Đỏ.

Tuy nhiên, tác động thực tế lên dòng chảy dầu của Arab Saudi được hạn chế nhờ việc Aramco điều chỉnh tuyến xuất khẩu. Sau các cuộc tấn công nhằm vào ba trạm bơm trên đường ống Đông-Tây, tập đoàn này đã tăng lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và tháng 10, đồng thời giảm một số chuyến hàng qua Yanbu.

Nhờ đó, xuất khẩu dầu của Arab Saudi đã phục hồi lên hơn 4 triệu thùng/ngày trong tháng 9 tính đến nay, từ mức chỉ 2,4 triệu thùng/ngày trong tháng 8, theo dữ liệu sơ bộ của Kpler - công ty chuyên phân tích và theo dõi dòng chảy hàng hóa toàn cầu. Mức xuất khẩu trong tháng 8 là thấp nhất của Arab Saudi kể từ năm 2013.

Dữ liệu vận chuyển cũng cho thấy dòng chảy dầu tại Trung Đông vẫn duy trì ở mức tương đối cao bất chấp sự gián đoạn tại đường ống Đông-Tây. Theo JPMorgan, tổng lượng dầu vận chuyển qua khu vực đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong 10 ngày qua, thấp hơn khoảng 6,1 triệu thùng/ngày so với mức trung bình của năm 2025.

Arab Saudi là yếu tố đóng góp đáng kể vào khả năng duy trì dòng chảy này. Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu Arab Saudi vận chuyển qua eo biển Hormuz trong 6 ngày gần đây đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với khoảng 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Việc Arab Saudi có thể chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu sang Hormuz giúp giảm bớt nguy cơ nguồn cung bị mất đột ngột do các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống đường ống. Đây cũng là yếu tố khiến thị trường dầu phản ứng thận trọng hơn trước các diễn biến quân sự mới tại Trung Đông.

Trong khi đó, Arab Saudi đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ ngoại giao nhằm hạn chế các cuộc tấn công của Houthi. Reuters dẫn ba nguồn tin Iran am hiểu vấn đề cho biết, Riyadh đã đề nghị Trung Quốc thúc giục Tehran gây sức ép để lực lượng Houthi kiềm chế hoạt động quân sự.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng đối với triển vọng nguồn cung. Hai bên tiếp tục đưa ra những cảnh báo mới trong ngày Chủ nhật, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Iran cũng đã truyền đạt các điều kiện thông qua các bên trung gian nhằm tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh, theo thông tin do Al Jazeera dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Iran.