Bật mí công nghệ tên lửa Hwasong-11 Triều Tiên, tuyệt chiêu né hệ thống THAAD và Patriot

Triều Tiên vừa thực hiện hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn liên tiếp trong khoảng thời gian chỉ khoảng 3 giờ vào ngày 20/9/2026, đánh dấu một động thái hiếm thấy.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, quả tên lửa đầu tiên được phóng từ khu vực Wonsan khoảng 15 giờ, bay khoảng 450 km hướng ra vùng biển phía đông và được nhận định thuộc dòng tên lửa Hwasong-11.

Khoảng gần 3 giờ sau, một quả thứ hai cũng từ Wonsan bay hơn 600 km trước khi rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận phát hiện và cho biết tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã theo dõi chặt chẽ từ giai đoạn đầu và chia sẻ thông tin.

Vụ phóng diễn ra sau tuyên bố của Triều Tiên về việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời phản ứng trước các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Triều Tiên phóng liên tiếp 2 tên lửa trong 3 giờ. Ảnh: scmp.com

Điểm đáng chú ý là khoảng cách thời gian ngắn giữa hai lần phóng trong cùng một ngày, khác với thông lệ thường thấy khi Triều Tiên khai hỏa một loạt hoặc tập trung trong khung thời gian hẹp hơn.

Điều này cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu và tốc độ triển khai của lực lượng tên lửa chiến thuật.

Tên lửa Hwasong-11, đặc biệt là biến thể Hwasong-11A còn được phương Tây gọi là KN-23, là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhiên liệu rắn một tầng hiện đại nhất của Triều Tiên.

Tên lửa có chiều dài khoảng 7,5 đến 8,7 mét, đường kính gần 0,9 đến 1,1 mét và trọng lượng phóng ước tính từ 3.400 đến 3.800 kilogram.

Động cơ nhiên liệu rắn cho phép phóng nhanh chóng từ bệ phóng di động bánh lốp hoặc bánh xích mà không cần thời gian tiếp nhiên liệu dài như các tên lửa nhiên liệu lỏng thế hệ cũ.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tầm bay tiêu chuẩn khoảng 450 km khi mang đầu đạn khoảng 500 kilogram, có thể kéo dài tới 600-690 km nếu giảm tải trọng. Đầu đạn có thể là thông thường hoặc hạt nhân chiến thuật.

Đặc điểm công nghệ nổi bật nhất của Hwasong-11A nằm ở quỹ đạo bay bán đạn đạo hoặc quỹ đạo thấp (depressed trajectory).

Thay vì bay cao theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống, tên lửa duy trì độ cao đỉnh chỉ khoảng 50 km, giúp rút ngắn thời gian bay và giảm cơ hội bị phát hiện, theo dõi bởi radar phòng thủ đối phương.

Ở giai đoạn cuối, nó có khả năng thực hiện các động tác cơ động phức tạp như kéo lên hoặc thay đổi hướng, làm tăng độ khó cho các hệ thống đánh chặn như Patriot hay THAAD.

Hệ thống dẫn đường chính dựa trên quán tính (INS), kết hợp có thể hỗ trợ định vị vệ tinh, mang lại độ chính xác ước tính trong khoảng vài chục mét.

Tên lửa Hwasong-11Ra mang đầu đạn chùm được Triều Tiên phóng ngày 19/4. Ảnh: KCNA

So với các tên lửa tầm ngắn cũ của Triều Tiên như Hwasong-5/6 (dòng Scud), tên lửa Hwasong-11 thể hiện bước tiến rõ rệt về tính cơ động, khả năng sống sót và độ chính xác.

Việc phóng từ khu vực ven biển Wonsan cho thấy tính linh hoạt trong triển khai, cho phép tấn công hầu hết các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ đối phương trong thời gian rất ngắn.

Hai vụ phóng liên tiếp với khoảng cách vài giờ cũng phản ánh năng lực sẵn sàng cao và khả năng duy trì hoạt động liên tục của lực lượng tên lửa chiến thuật.

Những vụ phóng này một lần nữa khẳng định Triều Tiên đang hoàn thiện và thể hiện năng lực của kho vũ khí tên lửa tầm ngắn hiện đại, vốn đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe và tấn công chiến thuật.

Việc sử dụng tên lửa Hwasong-11 với quỹ đạo bay khó dự đoán và khả năng mang đầu đạn hạt nhân khiến hệ thống phòng thủ của đối phương phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn, buộc các bên liên quan tiếp tục theo dõi sát sao mọi động thái tiếp theo từ Bình Nhưỡng.

(Theo scmp.com, japantimes.co.jp, koreatimes.co.kr, apnews.com)