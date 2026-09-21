Nỗ lực 'vá vết thương' cho máy bay tiếp dầu Mỹ trúng đòn tập kích của Iran

Tướng Daniel H. Tulley, Tư lệnh Bộ tư lệnh Vận tải đường không Mỹ, tiết lộ tại Hội nghị Không trung, Vũ trụ và Không gian mạng hôm 16/9 rằng một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker bị mảnh văng xuyên thủng trong một cuộc tập kích của Iran đã được sửa chữa khẩn cấp ngay tại khu vực tác chiến.

Tình huống khẩn cấp diễn ra khi chiếc KC-135 đang chuẩn bị cất cánh làm nhiệm vụ thì cảnh báo tập kích vang lên. Tổ lái và nhân viên kỹ thuật lập tức rời máy bay, chạy vào hầm trú ẩn.

Khi trở ra, họ phát hiện phi cơ bốc khói và thân vỏ xuất hiện nhiều lỗ thủng. Máy bay vẫn mang đầy nhiên liệu, với khoảng 200.000 pound, tương đương hơn 90 tấn. Việc rút hết nhiên liệu mất 48 giờ.

Sau đó, đội bảo dưỡng bắt đầu thu gom nhiên liệu, bịt các lỗ thủng và khôi phục những hệ thống bị ảnh hưởng.

Tướng Tulley cho biết nhóm sửa chữa hư hại chiến đấu đã đưa chiếc KC-135 về trạng thái đủ điều kiện thực hiện chuyến bay vượt đại dương tới Mỹ để sửa chữa toàn diện. Ông không tiết lộ địa điểm chiếc máy bay bị tập kích.

Tướng Linda Hurry, Tư lệnh Bộ tư lệnh Vật tư không quân Mỹ, cho biết đội sửa chữa hư hại chiến đấu đã thực hiện công việc này.

Căn cứ không quân Tinker ở bang Oklahoma là nơi đặt cơ sở Bảo dưỡng Cấp độ nhà máy Viễn chinh, chịu trách nhiệm năng lực sửa chữa nhanh hư hại chiến đấu cho toàn bộ đội máy bay tiếp dầu và oanh tạc cơ Mỹ.

Theo War Zone, 5 máy bay tiếp dầu KC-135 đã bị hư hại trong cuộc tập kích tên lửa tầm xa của Iran nhằm vào căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi ngày 14/3.

Một báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận con số này. 2 chiếc KC-135 bị hư hại cũng được chụp ảnh khi quá cảnh căn cứ Mildenhall ở Anh trên đường trở về Mỹ, nhưng chưa rõ chúng có phải những máy bay được tướng Tulley đề cập hay không.

Sự việc cũng cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh sửa chữa và bảo dưỡng gần khu vực tác chiến. Tại Mildenhall, lực lượng không quân Mỹ đã triển khai năng lực bảo dưỡng tiền phương, giúp sửa khoảng 30 cần tiếp dầu thay vì đưa chúng về Mỹ.

Tướng Tulley gọi đây là cách duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện bị đối phương tập kích liên tục.

Các tướng Mỹ cho rằng việc đưa nhân lực, phụ tùng và năng lực sửa chữa đến gần nơi triển khai sẽ giúp máy bay nhanh chóng trở lại nhiệm vụ, đồng thời giảm thời gian phải rút khí tài về Mỹ trong những cuộc xung đột kéo dài.