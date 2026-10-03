Triệt phá đường dây tổ chức môi giới nhập cảnh 'chui'

Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”; đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.

Video lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng có hành vi môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ việc, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh với đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng chủ trì, lúc 19h30 ngày 26/9 tại Km 589+400, tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã dừng, kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.39.

Bốn đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra phát hiện đối tượng Lê Phúc (SN 1993) và Trương Quang Hào (SN 1991), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng đang có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm: Su Binghui (SN 1988); Zheng Desheng (SN 1995); Zhang Yue (SN 1997) và Chen Mengjun (SN 1998).

Lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ các đối tượng môi giới và công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Lê Thị Phương Tâm (SN 1982), trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.