Xả súng ở Na Uy khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7:30 tại một khu rừng phía đông thành phố Halden. Chỉ huy hiện trường Wilhelm Bjolseth cho biết với hãng thông tấn Na Uy NTB rằng ba nạn nhân thuộc cùng một nhóm đi săn.

Một người đã xả súng vào một nhóm thợ săn ở Na Uy. Ảnh chụp màn hình

Một nghi phạm nam đã bị các nhân chứng khống chế tại hiện trường trước khi được bàn giao cho cảnh sát. Theo thông tin ban đầu, người này không thuộc nhóm săn bắn. Nhà chức trách hiện không cho rằng còn có nghi phạm nào khác liên quan.

Người bị thương trong vụ nổ súng đã được trực thăng đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án cũng như mối quan hệ giữa nghi phạm và các nạn nhân.

Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Na Uy (Kripos) cho biết sẽ tham gia hỗ trợ điều tra theo đề nghị của lực lượng cảnh sát địa phương.

Sau vụ việc, một lực lượng ứng phó khẩn cấp quy mô lớn được triển khai tới hiện trường, gồm cảnh sát, nhân viên y tế, xe cứu thương và trực thăng.

Thị trưởng Halden Fredrik Holm cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ tình hình, đồng thời tổ chức hỗ trợ thân nhân những người bị ảnh hưởng.