Chìm thuyền trên sông Hồng đoạn qua Lào Cai, 1 kiểm lâm viên mất tích

Thông tin ban đầu, chiều nay, 4/10, Hạt kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường thực hiện việc trồng cây xanh tại bãi nổi Soi Tiền theo kế hoạch.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: QH)

Nhóm trồng cây gồm 8 người, sử dụng thuyền chở cây xanh sang bãi nổi Soi Tiền ở giữa sông Hồng để tập kết cây xanh lên bãi, phục vụ việc trồng cây trong những ngày tiếp theo.

Hơn 14h cùng ngày, thuyền quay trở về từ bãi Soi Tiền cập bờ phía hữu ngạn sông Hồng (khu vực phố đi bộ, phường Lào Cai) thì xảy ra chìm thuyền. Vụ việc làm 1 kiểm lâm viên mất tích.

Chiều tối 4/10, lực lượng Công an, dân quân phường Lào Cai dùng cano chuyên dụng, thuyền sắt và sào, lưới tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dọc theo 2 bờ sông Hồng, xung quanh khu vực xảy ra chìm thuyền.

Đến 18h, lực lượng chức năng chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích.