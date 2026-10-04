Từ ngày 5/10, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công bố danh tính

Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ 5/10/2026

Theo Điều 11 Nghị định 328/2026, nội dung công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ.

Ảnh minh họa. Nguồn: quocphongthudo.vn

Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin, chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp, trong đó có thể gửi thông tin thông qua các hình thức sau: Gửi đến khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức liên quan cư trú;

Gửi đến cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc; Công bố, cảnh báo trên trang, cổng thông tin hoặc ứng dụng công khai của cơ quan, đơn vị; Công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp kiểm chứng; Công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng; Công bố, cảnh báo chính thức cấp nhà nước.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 328/2026 còn nêu rõ, tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h, từ khi được xác minh. Cụ thể, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật phải gắn nhãn.

Những trường hợp gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật gồm: Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận; Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin; Tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra chưa được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là đánh dấu, hiển thị cảnh báo bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc thể hiện dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT” đối với thông tin được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Tùy mức độ nguy hại, Nghị định còn quy định thời hạn công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật như sau:

Tin giả gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng phải được công bố ngay sau khi gắn nhãn; Tin giả nguy hại phải được công bố, cảnh báo trong 12 giờ làm việc kể từ khi được gắn nhãn.

Ngoài ra, đối với tin giả, tin sai sự thật sau khi được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội,... thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Với các tin giả, tin sai sự thật sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân không được tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn thì phải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, cung cấp thông tin xuyên biên giới gỡ bỏ, ngăn chặn, không cho phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.

UBND các cấp có trách nhiệm gì?

Nghị định số 328 giao UBND các cấp chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

UBND các cấp đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, cảnh báo, nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật; phổ biến kỹ năng phát hiện, kiểm chứng, xử lý tin giả, tin sai sự thật và thông tin về kết quả xử lý trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó, UBND các cấp tổ chức rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

Tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Ngoài ra, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

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Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với một số hành vi khác như: đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm...

Đặc biệt, Nghị định quy định mức phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.