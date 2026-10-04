Philippines bắt hơn 240 người nước ngoài tại các cơ sở cờ bạc trái phép

Quân đội Philippines cùng các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành đột kích hai địa điểm tại khu vực Mindanao hôm 2/10. Theo Cục Di trú Philippines, tại một địa điểm, lực lượng chức năng bắt giữ 110 công dân Trung Quốc, 2 công dân Campuchia và một người mang hộ chiếu Hồng Kông.

Tại địa điểm thứ hai, thêm 131 người nước ngoài bị bắt giữ, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Trong số này còn có công dân Malaysia, Indonesia và Myanmar.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM tại hai cơ sở.

Philippines bắt hơn 240 người nước ngoài trong chiến dịch truy quét cờ bạc trực tuyến. Ảnh minh họa: CC/Wiki

Philippines cấm các nhà điều hành trò chơi trực tuyến POGO vào năm 2024. Chính quyền cho rằng một số đường dây tội phạm có tổ chức đã lợi dụng các doanh nghiệp này để che giấu hoạt động buôn người, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và giết người.

Cục Di trú Philippines cho biết đang điều tra khả năng một số người bị bắt có liên quan đến các hành vi buôn người. Những người không bị truy cứu sẽ được xử lý theo quy định về xuất nhập cảnh và có thể bị trục xuất.

Người đứng đầu Cục Di trú Joel Viado cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục xử lý những người nước ngoài vi phạm điều kiện lưu trú, đồng thời ngăn Philippines trở thành địa bàn cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ông mô tả đây là chiến dịch triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến lớn nhất Philippines trong năm 2026.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines Ji Lingpeng cho biết cơ quan này đang liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines để làm rõ thông tin liên quan đến vụ bắt giữ.

Ông nhấn mạnh luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm mọi hình thức đánh bạc, bao gồm đánh bạc ở nước ngoài và làm việc cho các công ty kinh doanh cờ bạc.