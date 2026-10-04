Câu chuyện đằng sau chiếc ba lô có chứa khoảng gần 200 triệu đồng tại một nhà ga

Một du khách người Mỹ gốc Hàn đã tìm lại được chiếc ba lô bị mất có chứa khoảng 10 triệu won (khoảng gần 200 triệu đồng) tại một nhà ga ở Hàn Quốc, nhờ sự hỗ trợ của nhân viên nhà ga và người dân địa phương.

Được biết, "A" đã đánh rơi chiếc ba lô (bên trong có khoảng 10 triệu won) khi ghé thăm ga Danyang vào ngày 21/9. Sau quá trình tìm kiếm, A đã nhận lại được chiếc túi an toàn nhờ sự giúp đỡ của nhân viên KORAIL (Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc) và người dân.

Trong khi đó, các chuyên gia khuyến cáo rằng, nếu làm mất đồ tại nhà ga hoặc trên tàu, bạn nên thông báo cho văn phòng nhà ga hoặc nhân viên tàu càng sớm càng tốt. Nếu đồ bị mất trên tàu, việc cung cấp các thông tin chi tiết như số hiệu tàu, lộ trình di chuyển, số toa và số ghế sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm tài sản. Nếu phát hiện mất đồ sau khi đã xuống tàu, bạn có thể liên hệ hỏi tại văn phòng nhà ga gần nhất hoặc Trung tâm Khách hàng Đường sắt.

Các món đồ tìm thấy sẽ được lưu giữ tại nhà ga liên quan trong vòng một tuần trước khi được chuyển giao cho cảnh sát. Nếu phát hiện mất đồ muộn hơn hoặc muốn kiểm tra xem món đồ có đang được lưu giữ hay không, bạn có thể tra cứu trên hệ thống quản lý tài sản thất lạc "LOST112" (Nơi tập hợp thông tin dữ liệu về tất cả các loại vật phẩm bị rơi, mất hoặc được nhặt được từ khắp nơi trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc) của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Khi đến nhận lại đồ bị mất, bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính.