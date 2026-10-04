Công an Hà Nội phát hiện 266 vụ vi phạm trong tháng 9

Cụ thể, trong tháng 9/2026, Công an Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội - đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, phát hiện 266 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an đã xử lý 188 vụ vi phạm. Đáng chú ý, 12 vụ đã bị khởi tố với 35 bị can. Bên cạnh việc xử lý hình sự đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các trường hợp vi phạm thuộc diện xử lý hành chính cũng được lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 9 là 2 tỷ 181 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm được xác định 1 tỷ 901 triệu đồng.

Những kết quả trên là một phần trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các lực lượng chức năng Hà Nội triển khai theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 thành phố. Qua kiểm tra, các hành vi vi phạm được phát hiện, phân loại để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ của từng vụ việc.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hoá vi phạm

Cùng với công tác kiểm tra trực tiếp trên thị trường, lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục chú trọng nắm tình hình, phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động kinh doanh hàng hóa. Đây là cơ sở để kịp thời xác minh, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, nhất là các trường hợp liên quan đến đường dây, ổ nhóm hoặc có dấu hiệu tội phạm.

Từ kết quả kiểm tra, xử lý trong tháng 9, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được các lực lượng chức năng Hà Nội chú trọng trong những tháng cuối năm. Đây là thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng thường có xu hướng tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.