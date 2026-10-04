CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng đưa nạn nhân bị đột quỵ cấp cứu kịp thời

Trước đó, khoảng 17h5 ngày 3/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 24+500 quốc lộ 40B, thuộc địa phận xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, do thiếu tá Trần Cao Nghĩa làm Tổ trưởng, tiếp nhận thông tin về trường hợp chị L.T.T (SN 1994, trú tại xã Sơn Cẩm Hà) có biểu hiện đột quỵ, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Hình ảnh chị T được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nhận thấy đây là tình huống nguy hiểm, các cán bộ tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô đặc chủng vượt quãng đường hơn 20km, đưa chị T đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Nhờ được can thiệp nhanh chóng, sức khỏe chị T hiện đã ổn định và tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Anh N.X.T, chồng chị L.T.T cho biết hai vợ chồng đang trên đường đi làm về thì chị bất ngờ có biểu hiện đột quỵ. Trong lúc hoảng loạn, không biết phải xử lý như thế nào, gia đình may mắn nhận được sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng CSGT.

Video cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng dùng ô tô đặc chủng đưa người bệnh đi cấp cứu