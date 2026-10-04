Cựu chuyên viên bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đàn em Tuấn 'thần đèn'

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 13 bị can.

Trong số này, Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA thuộc nhóm Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”), vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án, vừa được xác định là bị hại trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987), cựu chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Tuấn "thần đèn".

Muốn đưa ra khỏi quy hoạch phải chi 60 triệu đồng 1 mỏ

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi UBND các tỉnh tham gia ý kiến về các tài liệu liên quan.

Hoàng Văn Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện và đơn vị liên quan; đồng thời tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản để UBND tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến.

Giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ và trao đổi với Tuấn “HD”. Theo cáo buộc, Phú đưa ra thông tin gian dối rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Phú nói nếu Tuấn có khu vực mỏ nào thì báo trước để Phú kiểm tra, đưa ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng/mỏ.

Tin tưởng thông tin này, Tuấn thống nhất và nhờ Phú kiểm tra 11 khu vực, trong đó có 3 khu vực mà Tuấn và người quen đã đấu giá tiền cấp quyền khai thác, đang chờ thủ tục cấp giấy phép khai thác.

Quá trình trao đổi, Phú đưa ra thông tin rằng các vị trí, khu vực mỏ do Tuấn gửi đều nằm trong quy hoạch. Phú nhiều lần thông báo đã ra Hà Nội làm việc với các cơ quan chức năng để giúp Tuấn đưa những vị trí này ra khỏi quy hoạch.

Sau đó, Tuấn hai lần trực tiếp đưa tổng cộng 500 triệu đồng cho Phú. Phú tiếp tục gửi cho Tuấn quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia nhưng không gửi bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan, đồng thời yêu cầu Tuấn đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Do tin tưởng Phú, cuối năm 2024, Tuấn tiếp tục đưa 160 triệu đồng cho người này.

Vì sao bị can được đề nghị miễn trách nhiệm hành vi đưa hối lộ

Kết quả điều tra xác định, trong 11 vị trí, khu vực mỏ do Trịnh Văn Tuấn gửi cho Hoàng Văn Phú, có 3 khu vực nằm trong quy hoạch và sau đó được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch.

Tuy nhiên, việc đưa 3 vị trí, khu vực này ra khỏi quy hoạch được thực hiện căn cứ vào các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và năm 2020.

Cơ quan điều tra xác định Phú đã đưa ra thông tin gian dối khiến Tuấn tin rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch; 11 vị trí khu vực mỏ của Tuấn đều nằm trong quy hoạch lâm nghiệp và cần phải đưa tiền cho Phú để xử lý, đưa ra khỏi quy hoạch.

Từ đó, Phú bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền 660 triệu đồng của Trịnh Văn Tuấn.

Đối với hành vi của Tuấn “HD”, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, do Phú là người chủ động liên hệ và đưa ra thông tin gian dối nên Tuấn mới tin tưởng và đưa tiền. Mặt khác, trong quá trình điều tra, Tuấn đã có đơn tố cáo Phú trước khi hành vi sai phạm của Phú bị phát hiện.

Theo kết luận điều tra, căn cứ khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự: “Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự...”, cơ quan điều tra đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với Trịnh Văn Tuấn về hành vi “Đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, trong vụ án này, Trịnh Văn Tuấn vẫn bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.