2 đối tượng dưới 18 tuổi gây ra 2 vụ cướp tài sản

Hình ảnh N.T.Đ và T.Đ.N tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ninh cho biết đã điều tra, làm rõ hai đối tượng dưới 18 tuổi thực hiện 2 vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Phong Cốc và phường Liên Hòa. Hai đối tượng là N.T.Đ. (SN 2010, trú phường Phong Cốc) và T.Đ.N. (SN 2010, trú phường Hà Lầm).

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22/8, Đ. và N. uống bia tại một quán thuộc khu đô thị Cienco 5, phường Cao Xanh. Tại đây, Đ. rủ N. đến khu vực thị xã Quảng Yên cũ để cướp tài sản và được N. đồng ý.

Khoảng 0 giờ 10 ngày 23/8, hai đối tượng đi xe máy đến khu vực phường Phong Cốc, chạy chậm quanh các khu dân cư để tìm người đi đường sơ hở. Trên đường đi, Đ. nhặt một vỏ chai bia thủy tinh để làm hung khí.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, tại đường dân sinh trước cổng Trường Tiểu học Tiền Phong, thuộc khu phố Tiền Phong, phường Liên Hòa, hai đối tượng phát hiện anh N.Q.T. (SN 2009) đi xe máy một mình.

Đ. điều khiển xe chặn đầu xe của anh T., sau đó cùng N. sử dụng vũ lực tấn công nạn nhân, cướp chiếc xe Honda Wave rồi rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, công an xác định khoảng 2 giờ ngày 21/8, Đ. và N. đã bàn bạc, đi xe máy đến khu phố Yên Hải, phường Phong Cốc. Tại đây, hai đối tượng chặn xe của anh L.V.A. chở anh B.V.Q. (cùng SN 2010, trú phường Phong Cốc).

Đ. và N. tiếp tục sử dụng vũ lực, cướp 2 điện thoại của các nạn nhân, đồng thời yêu cầu họ cung cấp mật khẩu điện thoại. Sau đó, hai đối tượng bán 2 điện thoại tại một cửa hàng ở phường Cao Xanh với tổng số tiền 3,5 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Đ. và N. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thu thập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.Đ. và T.Đ.N. về hành vi "Cướp tài sản" theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.