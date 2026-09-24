Trẻ em Vĩnh Long rộn ràng vui Tết Trung thu

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trong không khí rộn ràng của những giai điệu Trung thu rực rỡ sắc màu, 200 em học sinh đại diện cho các khu vực thuộc Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh đã tụ hội về đây. Các em là những học sinh vượt khó vươn lên, con cháu nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Vòng tay yêu thương nâng bước em đến trường

Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo các nhà tài trợ, phụ huynh và các em học sinh.

Phát biểu mở đầu chương trình, bà Trần Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long xúc động chia sẻ: “Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi phần quà trao đi hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng trọn vẹn tình yêu thương, sự quan tâm của toàn xã hội. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em vững tin, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đại diện cho đơn vị phối hợp Trung ương, bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là quyền được sống còn, bảo vệ và phát triển toàn diện.

Bà Lê Tuyết Mai khẳng định: “Chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm riêng của một ngành, một tổ chức mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Những nụ cười rạng rỡ của các em ngày hôm nay chính là động lực để chúng tôi tiếp tục kết nối các nguồn lực, mang thêm nhiều niềm vui và cơ hội học tập đến với trẻ em yếu thế trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Đại biểu tham dự buổi trao quà. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nụ cười trọn vẹn ngày Tết Trung thu

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tận tay 200/300 suất quà Trung thu ý nghĩa gồm bánh Trung thu, sữa, lồng đèn, học bổng, thiết bị học tập và đồ dùng sinh hoạt cho các em học sinh.

Những phần quà còn lại sẽ trao tận tay cho các em đi lại khó khăn. Ngoài ra, Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASHA) cũng đã trao tặng 1 tủ sách thiếu nhi cho Trường tiểu học Phạm Hùng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến các em nhỏ.

Quang cảnh buổi trao quà. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Xúc động khi nhận được phần quà trên tay, em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 5, đại diện các em nhỏ tham dự) hồ hởi chia sẻ: “Con vui lắm vì hôm nay không chỉ được xem văn nghệ, nhận bánh kẹo và lồng đèn đẹp, mà còn được các cô chú lãnh đạo hỗ trợ cả tinh thần, chúc Tết. Con hứa sẽ nỗ lực chăm ngoan, học giỏi để không làm phụ lòng tình yêu thương của thầy cô, gia đình và các cô chú”.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chương trình “Vui Tết Trung thu-2026” khép lại trong niềm hân hoan, để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng các em thiếu nhi. Sự chung tay của chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đã khẳng định nét đẹp nhân văn sâu sắc, góp phần thắp sáng những ước mơ, đưa các em vững bước hướng tới tương lai.