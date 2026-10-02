Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời VTV sau 30 năm

Theo VTV.vn, sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng Giám đốc Thường trực và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10.

NSƯT Đỗ Thanh Hải chia sẻ đây là một ngày rất đặc biệt, khi VTV có những quyết định nhân sự quan trọng trong bộ máy tổ chức. Ông gửi lời chúc mừng tới các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ mong muốn VTV tiếp tục giữ vững niềm tin của khán giả, phát huy năng lực và đạt thêm những kết quả mới trong chặng đường sắp tới.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Hải. Ảnh: VTV.

NSƯT Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996. Sau khi ra trường, ông về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và có khoảng 30 năm gắn bó với VTV, trải qua nhiều vai trò từ đạo diễn, quản lý tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Ở vai trò đạo diễn, Đỗ Thanh Hải được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời, Nhà có ba chị em. Sau đó, ông chuyển dần sang công tác quản lý và có nhiều năm giữ vị trí Giám đốc VFC. Tên tuổi ông cũng gắn với các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Thư giãn cuối tuần, đồng thời có thời gian dài đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, phụ trách sản xuất Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Tháng 9/2020, NSƯT Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Giám đốc VTV và được bổ nhiệm lại vào năm 2025. Bên cạnh công tác quản lý, ông tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên môn. Tháng 7 năm nay, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với đề tài Nghệ thuật kể chuyện phim truyện truyền hình.