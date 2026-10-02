Khi chiếc lá hóa thành đồ chơi, cánh đồng thành lớp học

Buổi trải nghiệm mang đến những giờ phút vui chơi bổ ích cho học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An.

Ngày 2/10, học sinh khối 1, 2, Trường Tiểu học Chu Văn An (tỉnh Quảng Trị) say sưa với một hoạt động tưởng như rất đỗi giản dị: nhặt lá, chọn lá và làm đồ chơi dân gian. Không có những vật liệu cầu kỳ, cũng chẳng cần đến những thiết bị hiện đại, từ những chiếc lá quen thuộc, đôi bàn tay nhỏ bé đã tạo nên những con trâu, chiếc chong chóng, đồng hồ và nhiều món đồ chơi ngộ nghĩnh.

Một chiếc lá mở ra bao điều

Với học sinh lớp 1, 2, Trường Tiểu học Chu Văn An, việc tự tay tạo ra một món đồ chơi từ lá cây không đơn thuần là một hoạt động khéo tay. Các em phải quan sát hình dáng, kích thước, màu sắc của từng chiếc lá; suy nghĩ xem có thể sử dụng chúng như thế nào rồi cùng bạn thực hiện ý tưởng.

Cô Nguyễn Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động trải nghiệm.

Có em chọn chiếc lá dài để tạo hình con vật. Có em tìm những chiếc lá phù hợp để làm chong chóng. Những sản phẩm có thể chưa thật hoàn hảo, đường nét còn vụng về, nhưng phía sau mỗi món đồ chơi là một câu chuyện nhỏ về trí tưởng tượng của trẻ.

Điều đáng quý là các em được tự mình làm nên sản phẩm thay vì chỉ nhìn người lớn hướng dẫn. Khi một chiếc lá biến thành món đồ chơi trong tay, niềm vui của trẻ cũng trở nên đặc biệt hơn bởi đó là thành quả của chính mình.

Các em thỏa sức sáng tạo với những chiếc lá có sẵn trong tự nhiên.

Hoạt động còn đưa học sinh trở về với những trò chơi từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Trong thời đại trẻ em có rất nhiều lựa chọn giải trí trên màn hình, những món đồ chơi dân gian làm từ vật liệu tự nhiên mang đến một trải nghiệm khác: chậm hơn, giản dị hơn nhưng đòi hỏi trẻ phải quan sát, suy nghĩ và vận động bằng chính đôi tay.

Theo cô Nguyễn Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An: "Hoạt động làm đồ chơi từ lá cây, các con được tự mình tìm kiếm, lựa chọn, tạo hình và biến những chiếc lá quen thuộc thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh. Điều chúng tôi trân trọng không nằm ở việc sản phẩm có hoàn hảo hay không, mà ở quá trình các con tự làm, tự nghĩ, tự sáng tạo và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Qua đó, các con cũng được chạm gần hơn vào những trò chơi dân gian – những giá trị văn hóa rất đẹp của Việt Nam".

Niềm vui hiện trên gương mặt các em trong hoạt động sáng tạo từ lá cây.

Cánh đồng thành lớp học

Không chỉ với học sinh khối 1, 2, những trải nghiệm ngoài lớp học cũng được Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức cho học sinh các khối lớn hơn.

Trước đó, chiều 9/9, học sinh khối 3, 4, 5 có buổi dã ngoại lần đầu tiên trong năm học 2026-2027 với trải nghiệm thả diều trên đồng ruộng.

Học sinh hào hứng chạy trên đồng, đưa những cánh diều lên cao.

Giữa không gian rộng thênh thang, những cánh diều đủ màu sắc lần lượt được các em đưa lên bầu trời. Để có một cánh diều bay cao, học sinh phải tự tay cầm dây, đón hướng gió, chạy và điều chỉnh từng nhịp. Có lúc diều chao đảo rồi rơi xuống, có lúc lại bất ngờ vút lên cao trong tiếng reo vui của cả nhóm.

Một cánh diều có thể không chứa đựng kiến thức theo cách một trang sách mang lại, nhưng lại cho trẻ những trải nghiệm mà lớp học khó có thể thay thế. Các em cảm nhận được sức gió, khoảng không, sự vận động của cơ thể và cả niềm vui khi cùng bạn bè chia sẻ một khoảnh khắc.

Cánh đồng trở thành không gian vui chơi đầy tiếng cười của học sinh.

Trên cánh đồng, những bước chân nhỏ chạy dài theo cánh diều. Những tiếng gọi nhau vang lên giữa không gian rộng mở. Có em chăm chú giữ dây, có em chạy theo hỗ trợ bạn, có em chỉ đơn giản đứng nhìn cánh diều của mình bay lên và cười thật tươi. Đó là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường nhưng có thể trở thành ký ức đẹp khi các em lớn lên.

Để trải nghiệm ở lại

Điểm chung giữa chiếc lá của học sinh lớp 1, 2 và cánh diều của học sinh khối 3, 4, 5 không nằm ở hình thức hoạt động mà ở cách những trải nghiệm ấy giúp trẻ học bằng chính sự tham gia của mình.

Các em tự tay thực hiện từng công đoạn để hoàn thiện cánh diều.

Từ chiếc lá, học sinh học cách quan sát thiên nhiên, sáng tạo và trân trọng những vật liệu tưởng như rất nhỏ bé. Từ cánh diều, các em cảm nhận không gian, gió trời, sự vận động và niềm vui khi được cùng bạn bè trải nghiệm.

Những hoạt động ấy cũng tạo cơ hội để học sinh rời khỏi màn hình, bước ra không gian thiên nhiên và kết nối với nhau bằng những trò chơi không cần đến thiết bị điện tử.

Học sinh được hướng dẫn các kỹ năng tự làm một chiếc diều.

Với giáo dục tiểu học, những trải nghiệm như vậy còn có ý nghĩa ở một khía cạnh khác: giúp trẻ hiểu rằng học tập không chỉ diễn ra trong bốn bức tường lớp học. Một chiếc lá có thể trở thành bài học về thiên nhiên và sự sáng tạo. Một cánh diều có thể mở ra câu chuyện về gió, bầu trời, sự phối hợp và tình bạn.

Cô Nguyễn Thị Hoa cho rằng, với những cánh diều trên đồng ruộng, các con được chạy, được đón gió, được phối hợp cùng bạn bè và kiên trì để đưa cánh diều bay lên. Đó không chỉ là niềm vui vận động mà còn là bài học về sự phối hợp, thích ứng và tinh thần đồng đội.

Cánh đồng trở thành không gian trải nghiệm, vui chơi đầy tiếng cười của học sinh.

"Tôi nghĩ điều đẹp nhất của hai hoạt động này là các con được tạm rời xa màn hình để trở về với thiên nhiên, bạn bè và những niềm vui thật giản dị. Một chiếc lá có thể trở thành một món đồ chơi, một cánh diều có thể mở ra cả một bầu trời. Điều nhà trường hướng đến sau mỗi chuyến trải nghiệm không phải là việc học sinh làm ra một sản phẩm thật đẹp hay có một buổi vui chơi thật nhiều, mà là những điều các em có thể mang theo sau khi hoạt động kết thúc”, cô Hoa nói.

Và có lẽ, giáo dục đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ!