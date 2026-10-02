Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM'

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 283 tác phẩm do các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu miệt mài sáng tác trong suốt nhiều năm qua.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 283 tác phẩm

Với lịch sử của một đô thị hơn 300 năm tuổi, TP.HCM là nơi hội tụ, lưu giữ nhiều di sản văn hóa - lịch sử vô giá. Bằng góc nhìn tinh tế, niềm tự hào và tình cảm đặc biệt, các nữ nghệ sĩ đã sáng tác nên những tác phẩm đặc sắc về những di sản văn hóa đồ sộ của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Du khách tham quan triển lãm

Theo đó, vẻ đẹp của di tích không chỉ đứng yên trên những mảng tường gạch cũ hay lặng lẽ trong những dòng tư liệu khô khan, mà còn trở nên hấp dẫn hơn thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh cùng sự thăng hoa trong lao động nghệ thuật của các nữ nghệ sĩ.

Lãnh đạo Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu

Đây cũng là lời tri ân quá khứ của các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, lan tỏa đến công chúng tình yêu đối với những giá trị văn hóa – lịch sử vượt thời gian của di sản TP.HCM. Qua đó, góp phần bảo tồn những di sản vô giá mà tiền nhân để lại.

Một trong những tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Dịp này, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu – Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM cũng ra mắt tập sách ảnh nghệ thuật Câu lạc bộ Hải Âu với hơn 396 tác phẩm ảnh đặc sắc. Đây là công trình nghệ thuật giàu cảm xúc, đầy tâm huyết với những góc nhìn di sản vô cùng tinh tế và độc đáo của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh.