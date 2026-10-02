Ngày 2/10, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.

Với chủ đề “Mở khung hình, phóng tầm mắt”, liên hoan tạo không gian để sinh viên, cựu sinh viên và những người làm phim trẻ giới thiệu tác phẩm, thử nghiệm ý tưởng, trao đổi chuyên môn, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển dự án điện ảnh.

“Hạ thời” giành ba giải tại Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026. Ảnh: Lan Hương

Theo TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, sau 35 ngày phát động, Ban tổ chức nhận được 135 phim ngắn. Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 31 tác phẩm vào vòng tranh giải.

Ở hạng mục Chợ dự án, liên hoan tiếp nhận 41 hồ sơ, trong đó 12 dự án được lựa chọn tham gia thuyết trình, nhận góp ý từ hội đồng chuyên môn và tìm kiếm cơ hội tiếp tục phát triển.

TS Phạm Huy Quang nhận định số lượng tác phẩm và dự án gửi về cho thấy sức sáng tạo, sự tự tin và khát vọng kể chuyện của thế hệ làm phim trẻ. Giải thưởng là sự ghi nhận bước đầu, song mỗi tác giả vẫn còn một hành trình dài để tiếp tục kể chuyện, làm nghề và chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình trước công chúng.

Đánh giá về chương trình, TS Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho rằng Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đối với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Những thành công trong tương lai có thể bắt đầu từ trải nghiệm và thử nghiệm của thế hệ trẻ.

TS Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh. Ảnh: Lan Hương

Ông Đỗ Quốc Việt kỳ vọng liên hoan được tổ chức thường niên, có thêm nhiều hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng đội ngũ làm phim trẻ.

Tại lễ trao giải, “Hạ thời” trở thành tác phẩm nổi bật nhất khi giành ba giải: Phim ngắn xuất sắc nhất, Phim được khán giả yêu thích nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Hoàng Thị Yến Nhi.

Đoàn phim cho biết tác phẩm được 20 thành viên thực hiện trong vòng 5 ngày. Khi tên phim được xướng lên ở hạng mục cao nhất, nhiều thành viên trong ê-kíp không giấu được xúc động.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng giải thưởng có thể là một trong những dấu mốc đầu tiên trên hành trình điện ảnh của các tác giả trẻ. Chị mong những người làm phim giữ được tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm hạnh phúc khi theo đuổi nghề.

Ở các hạng mục phim, giải Nhì được trao cho “Vị tựa như không”, giải Ba thuộc về “Phía lưng đồi khuất nắng”. Tác phẩm “Mối tình chết tiệt” nhận giải Khung hình TP Hồ Chí Minh.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Đỗ Vĩ Tiến với phim “Nước mắt tò he”; giải Hình ảnh xuất sắc nhất được trao cho Dương Thị Ngọc Thảo. Nguyễn Lê Hoài Khánh và Lê Trọng Phúc lần lượt nhận giải Diễn viên nữ chính được yêu thích nhất và Diễn viên nam chính được yêu thích nhất.

Tại Chợ dự án, “Chạy theo bầy heo đất” của Đỗ Hoàng Huy được trao giải Dự án xuất sắc nhất. “Kitty” của Lê Huyền Trang giành giải Dự án pitching xuất sắc nhất.

Giải Dự án nghệ thuật triển vọng thuộc về “Căn phòng và những giọt nước vắng mặt” của Lê Hồ Bảo Ngọc. “Cú đập cánh cuối cùng” của Phan Hoàng Phương nhận giải Dự án có triển vọng thương mại.

Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 diễn ra trong bốn ngày, góp phần kết nối những người làm phim trẻ với khán giả và giới chuyên môn, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác, phát triển các dự án điện ảnh.