Sa thải CEO một hãng bay Thái Lan sau vụ mắc kẹt 10.000 hành lý

Chiếc ôtô ngập sâu trong mưa ngập tại Bangkok, Thái Lan ngày 28/9. Ảnh: Reuters.

Hội đồng quản trị (HĐQT) hãng hàng không quốc gia Thai Airways International bỏ phiếu miễn nhiệm CEO Chai Eamsiri từ ngày 2/10. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp do ông Lavaron Sangsanit, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Thái Lan kiêm Chủ tịch HĐQT, chủ trì, theo Khaosod.

Cuộc họp tập trung đánh giá hoạt động phục vụ hành khách sau khi tình trạng thiếu nhân sự ảnh hưởng đến các khâu phục vụ mặt đất, xử lý hành lý và khai thác chuyến bay, gây ra hàng loạt chậm trễ. HĐQT cũng xem xét các biện pháp nhằm ngăn sự cố tương tự tái diễn và công tác điều hành của ông Chai.

Nhiệm kỳ CEO của ông dự kiến kéo dài đến tháng 1/2027. HĐQT đã bổ nhiệm ông Samrit Samniang, cựu lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT), làm CEO tạm quyền.

CEO Chai Eamsiri. Ảnh: Khaosod English.

10.000 kiện hành lý mắc kẹt

Trước đó, ông Chai thừa nhận đã đánh giá chưa chính xác mức độ ảnh hưởng của mưa lớn và ngập lụt đối với hoạt động của hãng. Ông bác bỏ thông tin nhân viên đình công, cho biết ngập lụt đô thị khiến nhiều nhân viên phục vụ mặt đất không thể đi làm, dẫn đến hàng nghìn kiện hành lý ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi.

Theo ông Chai, đơn vị này không chỉ phục vụ mặt đất cho các chuyến bay của hãng mà còn cung cấp dịch vụ cho nhiều hãng hàng không đối tác tại Suvarnabhumi. Khối lượng công việc tăng cao trong khi nhân lực thiếu hụt khiến hoạt động tại sân bay bị ảnh hưởng.

Từ ngày 3/10, điểm tự nhận hành lý chậm được chuyển từ nhà ga sân bay quốc tế Suvarnabhumi tới tòa nhà THAI Ground Service Maintenance. Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn cho biết hãng sẽ nỗ lực giao toàn bộ hành lý bị chậm cho hành khách trước tối cùng ngày.

Hàng nghìn kiện hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways ùn ứ tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan, ngày 29/9. Ảnh: Reuters, Nation Thailand.

Đến nay, tình trạng gián đoạn khiến hơn 10.000 kiện hành lý bị chậm và gần 40 chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi lịch trình. Khoảng 100 nhân viên Không quân Hoàng gia Thái Lan được điều động hỗ trợ xử lý hàng hóa và phân loại hành lý.

Hơn 5.400 đêm phòng khách sạn bị hủy

Cũng liên quan đến đợt mưa ngập nghiêm trọng, theo Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA), hơn 5.400 đêm phòng bị hủy hoặc hoãn trên toàn quốc từ ngày 27/9 đến 4/10. Cụ thể, 35 khách sạn tại Bangkok và 10 cơ sở ở Chon Buri ghi nhận tổng cộng 5.433 đêm phòng bị hủy hoặc hoãn.

Giai đoạn 27-29/9: Bangkok (1.389 đêm phòng), Chon Buri 9875 đêm phòng)

Giai đoạn 28/9-4/10: Bangkok (651 đêm phòng), Chon Buri (353 đêm phòng).

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, cho biết các doanh nghiệp lưu trú lo ngại lượng đặt phòng mới sẽ giảm trong những tuần tới, khi mùa cao điểm du lịch đang cận kề.

Người dân lội qua đường phố ngập nước trong trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Theo ông, nhu cầu chững lại xuất phát từ tâm lý thận trọng sau đợt ngập lịch sử. Tình hình càng phức tạp khi các chuyến bay và hoạt động vận chuyển hành lý của Thai Airways bị gián đoạn, khiến lượng hành lý tồn đọng chưa được giải quyết hoàn toàn, theo Bangkok Post.

Chủ tịch THA lo ngại những người chưa đặt chuyến đi có thể trì hoãn kế hoạch tới Thái Lan hoặc chuyển sang các điểm đến khác. Ông đề nghị Chính phủ cân nhắc giảm chi phí cho các doanh nghiệp khách sạn, đồng thời hoãn kế hoạch thu phí 450 baht đối với khách quốc tế vì cho rằng khoản phí này có thể tác động thêm tới tâm lý du lịch.

Bangkok hóa sông, nhiều người dân chèo thuyền, lướt ván giữa đường phố ngập Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Thái Lan ngập sâu, buộc người dân thay đổi cách di chuyển. Một số người chèo kayak, trong khi người khác tranh thủ lướt ván.