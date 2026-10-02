Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026: Sôi động không gian đọc trước giờ khai mạc

Sân khấu diễn ra khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 đã cơ bản hoàn tất, diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 2-10 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Vi Giáng

Theo ghi nhận của phóng viên, trước giờ khai mạc, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, đông đảo độc giả đã đến tham quan, tìm hiểu, mua sách tại các gian trưng bày.

Diễn ra từ ngày 1-10 đến 4-10 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố Lê Thái Tổ, điểm nhấn tại không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” giới thiệu hàng trăm ấn phẩm giá trị, các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, giúp bạn đọc ngược dòng lịch sử tìm hiểu về truyền thống hiếu học và các danh nhân khoa bảng Thủ đô.

Những cuốn sách về Hà Nội thu hút đông đảo độc giả.

Độc giả đặt mua sách “Hà Nội - Tiểu sử một đô thị” tại không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”.

Theo đại diện Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bên cạnh hoạt động tham quan sách, du khách còn giới thiệu tư liệu về Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam trên nền tảng số.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI còn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia Tiến sĩ, tìm hiểu các hiện vật độc bản… Đặc biệt, sau khi tham gia trải nghiệm, độc giả có thể mang những trang thư pháp do chính mình thực hiện về làm kỷ niệm.

Không gian “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” đưa độc giả bước vào thế giới số với các nền tảng sách điện tử tiện ích, mở ra thói quen tiếp nhận tri thức đa nền tảng.

Bạn Cao Huệ Văn (áo trắng), sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ ấn tượng về Hội Sách Hà Nội lần thứ XI với quy mô lớn, nhiều đầu sách mới mẻ, cách tiếp cận gần gũi với đông đảo độc giả.

Theo Huệ Văn, điểm đáng chú ý của hội sách năm nay là các hoạt động trải nghiệm tri thức trên nền tảng số, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động với sách và các giá trị văn hóa.

Quy tụ 31 đơn vị xuất bản và phát hành, hội sách mang đến hệ sinh thái sách phong phú từ văn học, lịch sử đến các xuất bản phẩm về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và khám phá đa dạng của bạn đọc.

Chị Lê Thúy Hà, đại diện Nhà Xuất bản Kim Đồng, cho biết không khí Hội Sách Hà Nội năm nay sôi động ngay từ những ngày đầu, lượng du khách và độc giả đến tham quan đông. Theo chị, việc tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thời gian hội sách kéo dài 4 ngày so với mọi năm tạo thuận lợi để người dân, du khách kết hợp tham quan, vui chơi và trải nghiệm các hoạt động của hội sách.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan các không gian trưng bày, tìm hiểu sách và chọn mua những cuốn sách thể hiện những giá trị văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.

Tham dự Hội Sách Hà Nội lần thứ XI, Nhà Xuất bản Kim Đồng mang đến hàng trăm đầu sách thiếu nhi, sách tiếng Anh cùng nhiều chương trình ưu đãi, trong đó có các gian hàng đồng giá từ 10.000 - 50.000 đồng.

Nhiều độc giả trẻ tìm đến Hội Sách Hà Nội lần thứ XI để khám phá những đầu sách mới và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, công nghệ.

Với không gian mở, đa dạng hoạt động, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn của người dân và du khách trong dịp cuối tuần.