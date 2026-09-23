Trăng Rằm soi Tâm

Tết Trung thu, ngắm vầng trăng viên mãn, ta cũng có dịp lặng lòng nhìn lại chính mình.

Trăng rằm sáng tỏ mười phương Lắng tâm tịnh chiếu tỏ đường chân như Thiền quán thấy rõ thực hư Trung thu, trăng sáng như như cõi thiền. Họa thơ: Thường Nguyên

Dẫu hiểu biết sâu rộng, nghe nhiều, thấy khắp, nếu lòng còn kiêu ngạo, tự phụ thì việc học thêm hay tu dưỡng đạo đức cũng khó kết thành hoa trái. Khi tâm còn nặng chấp chước, tri thức chưa thể trở thành trí tuệ.

Biết quay về soi sáng và chuyển hóa chính mình, vọng niệm sẽ dần lắng xuống. Bấy giờ, trí tuệ tự nhiên hiển lộ, như vầng trăng tròn in bóng trên mặt nước trong lặng.

Nguyện mùa trăng này mang đến cho mọi người niềm vui đoàn viên, sự an yên và phút giây trở về nhận ra chân tâm, phật tính vốn sẵn nơi chính mình.

Tác giả: Thích Vân Phong