Khai mạc Tuần phim 'Hiền tài và Hào khí Thăng Long' kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hoá và khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động điện ảnh trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, Trường Đại học - Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc vào tối 23/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Quốc Tử Giám được thành lập vào năm 1076 với hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới, là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim.

Năm 2026, TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, nhằm tôn vinh nền quốc học Việt Nam, truyền thống giáo dục dân tộc trong dòng chảy lịch sử, khẳng định rõ vai trò của Quốc Tử Giám là trung tâm đào tạo nhân tài của quốc gia qua các triều đại và truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài là bản sắc văn hiến Thăng Long – Hà Nội. Trong đó, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” và Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” đưa đến công chúng những câu chuyện về đạo học, hiền tài, lịch sử và văn hoá Thăng Long – Hà Nội.

“Khi di sản gặp gỡ điện ảnh, công nghệ và sức sáng tạo của con người, những giá trị của quá khứ được chuyển hoá thành những tác phẩm mới, sản phẩm văn hoá mới với những trải nghiệm mới mang dấu ấn của Thủ đô”, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà khẳng định.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc tuần phim.

Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” chiếu phục vụ khán giả 21 bộ phim. Trong đó, 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình chọn lọc về đề tài Thăng Long - Hà Nội, trải dài trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, có những tác phẩm kinh điển được trao giải thưởng cao nhất tại các liên hoan phim quốc tế và Việt Nam. 6 phim ngắn được trao giải cao tại Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội. Quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay.

Hai bộ phim mở màn Tuần phim là “Khát vọng vươn xa”- giải Nhất cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” và “Học trò thủy thần”- được xây dựng từ chất liệu truyền thuyết về Chu Văn An. Với hai tác phẩm này, khán giả được chiêm ngưỡng, trải nghiệm những điều giản dị mà thiêng liêng về đạo học, về tâm đức người thầy.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị, nghệ sĩ tham gia tuần phim.

Trong các ngày tiếp theo tại tuần phim, những bộ phim của nhiều thế hệ làm phim sẽ cùng tạo nên một dòng chảy: từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước; từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay.

15 phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình được giới thiệu đến khán giả trong tuần phim gồm: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Học trò thủy thần, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy, Thái Tổ Lý Công Uẩn: Chiếu dời đô, Nam Quốc Sơn Hà, Chứng nhân quyền lực, Bản hùng ca bất tuyệt; Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành, Hào khí Thăng Long, Người thầy của muôn đời, Sự tích Đền Bạch Mã, Sự tích Đền Voi Phục, Truyền thuyết gươm thần.

Các tác phẩm gồm nhiều lát cắt về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và những huyền tích gắn với Thăng Long - Hà Nội. Qua những cách kể khác nhau, các tác phẩm trong tuần phim cùng tạo nên một dòng chảy từ người thầy, người học trò đến những người lính trẻ; từ câu chuyện định đô Thăng Long đến những huyền tích, ký ức và lựa chọn của con người trong những thời khắc lịch sử.

Các đại biểu cùng khán giả tại lễ khai mạc tuần phim.

Cùng với 15 tác phẩm điện ảnh được giới thiệu trong chương trình chính của tuần phim có 6 tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được lựa chọn trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh. Các tác phẩm này cũng được chuyển tới Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đơn vị chủ động bố trí các buổi trình chiếu phù hợp, qua đó mở rộng cơ hội để công chúng tiếp cận các tác phẩm.

Một điểm đáng chú ý trong các chương trình chiếu phim từ 23 - 28/9 của tuần phim là các hoạt động giao lưu trực tiếp giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và đại diện các đoàn phim. 6 chương trình giao lưu được tổ chức gắn với các suất chiếu và chương trình bế mạc, tạo cơ hội để khán giả gặp gỡ các nghệ sĩ, những người đã trực tiếp sáng tạo các tác phẩm.