Trao kỷ niệm chương 'Vì sức khỏe nhân dân' cho gia đình người hiến tạng

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tròn 100 ngày kể từ khi anh N. (quê Nghệ An) qua đời và hiến tặng mô, tạng để cứu người, đoàn công tác vừa đến nhà để thăm hỏi, động viên người thân của anh.

Trong chuyến thăm, Bệnh viện Trung ương Huế trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ trưởng Bộ Y tế đến gia đình anh N., ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và sự đồng thuận đầy nhân văn khi quyết định hiến tặng mô, tạng của người thân, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ ghép.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” của Bộ trưởng Bộ Y tế cho gia đình anh N. (Ảnh: BVCC)

Đoàn công tác cũng ân cần thăm hỏi bố mẹ, vợ, con và những người thân của anh N. Lắng nghe những chia sẻ sau 100 ngày kể từ biến cố và bày tỏ sự trân trọng trước một quyết định được đưa ra trong thời khắc đau thương nhất.

Trước đó, đúng 15h43 ngày 13/6, sau phút mặc niệm trang nghiêm, hành trình trao tặng mô, tạng của anh N. chính thức bắt đầu. Ca lấy, ghép đa tạng được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, với sự phối hợp của các ekip chuyên môn.

Một trăm ngày sau, khi nhắc lại hành trình ấy, người thân của anh N. vẫn không giấu được nỗi đau, nhưng cũng tìm thấy niềm an ủi khi biết những phần cơ thể của anh đã mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng ekip thực hiện phút mặc niệm để tri ân người hiến tạng. (Ảnh: BVCC)

Đại diện gia đình anh N. chia sẻ: “Khi nghe tin con bị chết não, vợ chồng chúng tôi cùng vợ, con, anh chị em trong gia đình đã quyết định hiến toàn bộ tạng, nội tạng cho những người đang điều trị, cần được cứu giúp.

Nhờ sự giải thích cặn kẽ, sự thấu hiểu và tôn trọng của đội ngũ y bác sĩ, chúng tôi đã vững lòng thực hiện nghĩa cử này, gửi gắm một phần cơ thể của người thân lại với cuộc đời. Sau 100 ngày, chúng tôi được biết các ca ghép tạng đều thành công. Thấy một phần thân thể của người thân mình tiếp tục mang lại sự sống và ánh sáng cho những cuộc đời khác là niềm an ủi vô giá đối với chúng tôi.”

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, với những người làm công tác ghép tạng đơn vị, chuyến đi tới Nghệ An sau 100 ngày không chỉ là một cuộc thăm hỏi. Đó còn là dịp để gặp lại những con người đã đưa ra một quyết định đặc biệt giữa mất mát: trao đi một phần cơ thể của người thân để những cuộc đời khác có thêm cơ hội bước tiếp.