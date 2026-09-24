Trao hơn 260 phần quà Tết Trung thu và 50 suất học bổng cho học sinh biên giới Vĩnh Điều
Hơn 260 phần quà, 50 suất học bổng cùng nhiều trò chơi đã được tổ chức cho các em học sinh xã biên giới Vĩnh Điều (An Giang) nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Tối 23/9, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp UBND xã Vĩnh Điều tổ chức Chương trình Trung thu cho em năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.
Tại chương trình, Tỉnh đoàn An Giang đã trao 250 phần quà Tết Trung thu (trị giá 400.000 đồng/phần) cho học sinh xã Vĩnh Điều và vận động nhà tài trợ tặng 50 suất học bổng (500.000 đồng/suất); Đồn Biên phòng Vĩnh Điều trao 16 phần quà (200.000 đồng/phần) cho các trẻ em khuyết tật. Tổng kinh phí trao quà và học bổng là 128,2 triệu đồng.
Trước đó, Tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức Sân chơi nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các thanh thiếu nhi xã Vĩnh Điều. Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-hon-260-phan-qua-tet-trung-thu-va-50-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-bien-gioi-vinh-dieu-a497738.html