Trao hơn 260 phần quà Tết Trung thu và 50 suất học bổng cho học sinh biên giới Vĩnh Điều

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh địa phương biểu diễn.

Tối 23/9, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp UBND xã Vĩnh Điều tổ chức Chương trình Trung thu cho em năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Thường trực Tỉnh đoàn An Giang cùng lãnh đạo UBND xã Vĩnh Điều trao quà cho các em học sinh.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn An Giang đã trao 250 phần quà Tết Trung thu (trị giá 400.000 đồng/phần) cho học sinh xã Vĩnh Điều và vận động nhà tài trợ tặng 50 suất học bổng (500.000 đồng/suất); Đồn Biên phòng Vĩnh Điều trao 16 phần quà (200.000 đồng/phần) cho các trẻ em khuyết tật. Tổng kinh phí trao quà và học bổng là 128,2 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Vĩnh Điều trao bảng tượng trưng tặng 16 phần quà cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã Vĩnh Điều.

Thường trực Tỉnh đoàn An Giang cùng nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh.

Trước đó, Tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức Sân chơi nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các thanh thiếu nhi xã Vĩnh Điều. Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Dư Phạm Hữu Khuyến trao giải cho đội đạt giải nhất Sân chơi nâng cao năng lực ngoại ngữ.