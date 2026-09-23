Rộn ràng Trung thu dành cho con công nhân Thủ đô

Để mỗi mùa Trung thu là một ký ức đẹp

Ngay từ khi chương trình bắt đầu, sân Trường Mầm non Kim Chung đã trở nên rộn ràng bởi tiếng cười, tiếng vỗ tay và sự háo hức của những em nhỏ lần đầu được tham dự một đêm hội Trung thu quy mô lớn cùng đông đảo bạn bè.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những tiết mục nghệ thuật sôi động, màn múa lân - sư - rồng, những màn ảo thuật, trò chơi giao lưu cùng chương trình phá cỗ đã tạo nên một không gian Trung thu đúng nghĩa dành cho trẻ thơ. Các em được vui chơi, được nhận quà và quan trọng hơn là được cảm nhận sự quan tâm, yêu thương từ tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại Chương trình, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đây là dịp để trao gửi tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp tới các em thiếu nhi; đồng thời thể hiện sự chăm lo thiết thực của Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và gia đình.

Theo bà Bùi Huyền Mai, Trung thu không chỉ có ánh trăng rằm, tiếng trống hội, những chiếc đèn ông sao hay mâm cỗ sum vầy, mà còn là những kỷ niệm trong trẻo, ấm áp của tuổi thơ.

“Mỗi con có một hoàn cảnh và một hành trình trưởng thành riêng. Trong cuộc sống, có những gia đình còn gặp nhiều khó khăn; có những bố mẹ hằng ngày phải nỗ lực làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, dành nhiều thời gian và công sức cho lao động, sản xuất”, bà Bùi Huyền Mai chia sẻ.

Đáng chú ý, trên cơ sở đề xuất của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ 1.000 suất quà bằng tiền, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành tặng con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố dành tặng 650 suất quà bằng tiền, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1.650 suất quà bằng hiện vật, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Chương trình, 40 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Thường trực LĐLĐ Thành phố trực tiếp trao hỗ trợ, mỗi cháu 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300.000 đồng. Đảng ủy xã Thiên Lộc cũng trao 20 suất quà tới các con công nhân còn khó khăn.

Trao quà nhỏ, gửi gắm yêu thương lớn

Trong ánh đèn lung linh của đêm hội, những phần quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ. Có em rụt rè đón nhận món quà, có em cười tươi khi được gọi tên, cũng có em háo hức khoe với bạn bè những món quà vừa nhận được.

Trẻ em là con công nhân vui đêm Trung thu.

Những khoảnh khắc giản dị ấy làm nên ý nghĩa của chương trình. Bởi với các em, Trung thu trước hết là một ngày hội của tuổi thơ. Còn với cha mẹ - những người công nhân đang ngày ngày làm việc, đó là sự chia sẻ thiết thực, giúp họ cảm nhận rõ hơn rằng những nỗ lực của mình luôn nhận được sự quan tâm của Thành phố và tổ chức Công đoàn.

Không chỉ trao quà, Chương trình “Vui hội Trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” còn mang đến cho các em một không gian vui chơi trọn vẹn. Các em được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, hòa mình vào không khí múa lân - sư - rồng, thích thú với các màn ảo thuật, tham gia trò chơi, nhận quà và cùng nhau phá cỗ Trung thu.

“Vui hội Trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” vì thế không chỉ là một chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi. Đó còn là một lời nhắn gửi: mỗi người lao động đều xứng đáng được quan tâm, mỗi em nhỏ đều cần được yêu thương và mỗi gia đình công nhân đều có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.