Kỷ niệm Ngày Nam Bộ kháng chiến: Tri ân quá khứ, hướng tới tương lai

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, cách đây 81 năm, quân và dân Nam Bộ đã anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp tái xâm lược, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Ngày Nam Bộ kháng chiến đã trở thành một dấu son lịch sử, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang "Thành đồng Tổ quốc", để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Trung đoàn 1 - U Minh được thành lập ngày 23/9/1963 đã cùng quân và dân miền Tây Nam Bộ chiến đấu, lập nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ năm 1973, Trung đoàn 1 - U Minh có mối quan hệ kết nghĩa với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ. Hơn nửa thế kỷ qua, tình đồng chí, đồng đội, nghĩa tình quân dân ấy đã được các thế hệ trân trọng, gìn giữ và vun đắp, và các thế hệ sau sẽ tiếp tục phát huy tình cảm tốt đẹp đó trong những chặng đường phía trước.

Thân nhân liệt sĩ xúc động chia sẻ cảm nghĩ.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, hiện nay, toàn thành phố còn 16.822 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có 84 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 24 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 16.700 thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách khác. Đây là những người đã có đóng góp, cống hiến và hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công; đồng thời sẽ huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 450 phần quà với tổng trị giá 845 triệu đồng đến người có công, gia đình chính sách và các đối tượng được tri ân, trao 7 suất học bổng, tổng trị giá 140 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng và học bổng là 985 triệu đồng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng dự chương trình.

Cựu Chiến binh Nguyễn Công Trung - Chủ tịch Câu lạc bộ Trái Tim Người lính Phương Nam cho biết, kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến và 63 năm Ngày thành lập Trung đoàn 1 - U Minh là dịp để tri ân quá khứ, tôn vinh những người có công, đồng thời là mệnh lệnh từ lịch sử nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng nỗ lực. Đây còn là cơ hội để các thế hệ cựu chiến binh thắt chặt tình đoàn kết, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; là lời hứa của thế hệ hôm nay, nguyện tiếp bước cha anh, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trung đoàn 1 U Minh là Trung đoàn chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ, thành lập ngày 23/9/1963 tại rừng tràm U Minh, tỉnh Cà Mau. Trải qua chặng chiến đấu, xây dựng, phát triển, trưởng thành, Trung đoàn lập được nhiều chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam sau hòa bình năm 1975 và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sary... Với thành tích xuất sắc và truyền thống vẻ vang "Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn", Trung đoàn 3 lần được Đảng - Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 tiểu đoàn, 6 đại đội và 28 cá nhân cũng được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý đó, có 6 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 23 đồng chí sĩ quan được thăng cấp quân hàm từ thiếu tướng đến đại tướng./.