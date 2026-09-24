Độc đáo trải nghiệm du lịch mùa nước nổi

Từ khám phá không gian sông nước, thưởng thức sản vật đến hòa mình vào các hoạt động của người dân địa phương, mỗi sản phẩm du lịch mang theo một cách riêng để du khách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân vùng đất sen hồng.

Từ cắm câu, dỡ chà đến chợ phiên mùa nước nổi

Du khách trải nghiệm đặt lờ tại Khu du lịch Tràm Chim mùa nước nổi.

Giăng lưới, giăng câu, cắm câu, đặt lờ, dỡ chà,… là những hoạt động trải nghiệm mang tới sự hào hứng cho du khách khi đến Khu du lịch Tràm Chim thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp). Các hoạt động được tổ chức từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm vì đây là thời điểm đẹp nhất của mùa nước nổi.

Dọc hai bờ kênh Mười Nhẹ thuộc phân khu A1 (Khu du lịch Tràm Chim), có hàng chục đống chà chuột được chất lên để phục vụ du khách trải nghiệm. Chà được làm từ những cành cây khô và chất ở những gò đất cao, nguồn thức ăn cho chuột được người dân rải bên trong để dẫn dụ chuột đến trú ẩn.

“Trước khi dỡ chà, người dân bao lưới cước quanh đống chà rồi tiến hành dỡ chà. Chuột bị giữ lại bên trong màng lưới sẽ được du khách dùng tay bắt. Đống chà được dỡ ra sẽ để sang kế bên và trở thành một đống chà khác để dẫn dụ chuột vào trú ngụ tiếp, phần lưới được thu gom về tận dụng cho những lần sau. Sau khi dỡ chà, du khách sẽ thưởng thức các món ăn từ những sản vật tự nhiên do chính mình thu hoạch, chuột đồng sau khi thu hoạch được đưa về nhà hàng của khu du lịch để chế biến thành những món ăn dân dã, miễn phí phục vụ theo nhu cầu của du khách”, ông Trần Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ chất chà chuột Khu du lịch Tràm Chim, giới thiệu về hoạt động trải nghiệm dỡ chà chuột tại khu du lịch.

Du khách trải nghiệm đặt lờ tại Khu du lịch Tràm Chim mùa nước nổi.

Theo ông Tiến, các dịch vụ trải nghiệm mùa nước nổi được du khách đánh giá cao vì mô hình mới lạ. Những hoạt động như đi xuồng giữa rừng, dỡ chà, đặt lờ, cắm câu, bắt chuột tạo cảm giác thích thú cho du khách, các hoạt động này cũng tạo sinh kế cho người dân vùng đệm - những thành viên trực tiếp hướng dẫn du khách trải nghiệm. Các thành viên trong tổ còn tham gia tuyên truyền đến du khách về giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học.

Mỗi trải nghiệm tại Tràm Chim mùa nước nổi mang đến một cảm nhận riêng khi du khách vừa hòa mình vào những tán rừng tràm mùa nước nổi và những sinh hoạt thường nhật của người dân vùng sông nước.

“Điều tôi ấn tượng khi đến Tràm Chim là cảnh quan rất đẹp, việc di chuyển bằng xuồng trên những con kênh, từ những cánh rừng đến các cánh đồng nước mênh mông, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Sự thân thiện, nhiệt tình của người dân nơi đây và sự thú vị khi tham gia dỡ chà, cắm câu cũng là một yếu tố làm tôi thấy thích thú. Qua hoạt động trải nghiệm, tôi hiểu thêm về sinh kế của người dân vào mùa nước nổi, giúp chuyến đi không chỉ là chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn cảm nhận về đời sống người dân vùng sông nước”, chị Phan Thị Xuyến, du khách từ phường Cao Lãnh chia sẻ.

Du khách trải nghiệm đặt trúm lươn tại Khu du lịch Tràm Chim.

Còn tại phường Hồng Ngự, những cánh đồng mênh mông nước là không gian để người dân, du khách cảm nhận nét văn hóa sông nước vùng biên. Sau thành công của hoạt động trải nghiệm “Hồng Ngự - Sắc nước vùng biên”, địa phương duy trì phiên chợ nổi vùng biên tại khu phố Bình Hòa vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

Giữa đồng nước mênh mông, người dân và du khách có thể thưởng thức các món ăn dân dã được chế biến từ sản vật mùa nước nổi, đi xuồng máy tham quan, đặc biệt là hoạt động tắm đồng - hoạt động đậm nét văn hóa miền Tây mỗi mùa nước về.

Lần đầu tiên tham gia các hoạt động trải nghiệm du lịch mùa nước nổi, bạn Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp cảm nhận được không khí nhộn nhịp, hào hứng của người dân khi tham gia trải nghiệm, các hoạt động vui chơi được tổ chức hợp lý với không gian mùa nước nổi, người dân cũng rất gần gũi. Bạn Kiều cho biết sẽ đi với bạn bè quay lại trải nghiệm thêm các hoạt động này, cùng nhau chụp bộ ảnh kỷ niệm bởi sự độc đáo, thú vị mang đậm bản sắc vùng miền và khung cảnh bình yên của vùng biên mùa nước.

Tăng trải nghiệm, tương tác để nâng chất sản phẩm du lịch

Du khách trải nghiệm du lịch sông nước vùng biên Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Với mục tiêu đưa du khách có cảm nhận gần gũi với thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim và tạo sinh kế thường xuyên cho người dân, Khu du lịch Tràm Chim đã hỗ trợ kinh phí cho các tổ dỡ chà mua dụng cụ phục vụ các hoạt động trải nghiệm, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất Tràm Chim.

Theo ông Phạm Đức Hòa, Giám đốc Khu du lịch Tràm Chim, trước đây, khu du lịch chỉ đơn thuần tổ chức dịch vụ đi thuyền ngắm không gian sinh thái rừng. Qua thời gian nghiên cứu, khu du lịch đang triển khai định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa, tạo trải nghiệm mới cho du khách và sinh kế thường xuyên cho người dân vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim.

Trong mùa nước nổi, khu du lịch đang triển khai các hoạt động trải nghiệm như giăng lưới, giăng câu, đặt lờ, đặt trúm lươn, dỡ chà chuột, chà cá, hái rau rừng,… Phản hồi của du khách đối với các hoạt động trải nghiệm rất tích cực, người dân vùng đệm là người hướng dẫn, cùng du khách thực hiện các hoạt động trải nghiệm cũng hưởng lợi qua việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho du khách.

Qua đó, sự tương tác giữa người dân và du khách trở nên gần gũi hơn, người dân khai thác được nguồn thu từ các dịch vụ. Khu du lịch cũng kết hợp với địa phương, người dân rà soát, chuẩn hóa các khâu của chương trình trải nghiệm để phối hợp phục vụ du khách tốt hơn, ông Hòa thông tin.

Du khách đi xuồng ngắm không gian rừng tràm mùa nước nổi tại Khu du lịch Tràm Chim.

Đối với phường biên giới Hồng Ngự, mùa nước nổi không chỉ là mùa của con nước, mà còn là mùa của trải nghiệm, mùa của những cơ hội mới cho địa phương xây dựng sản phẩm du lịch.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự cho biết, chuỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức với mong muốn đưa mùa nước nổi đến gần hơn với nhân dân và du khách, để khi đến với Hồng Ngự. Mỗi người không chỉ nhìn ngắm, mà còn được thưởng thức, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị đặc sắc của vùng đất này. Địa phương mong muốn mỗi hoạt động là một cách kể chuyện về quê hương, phiên chợ kể câu chuyện về sản vật, chiếc xuồng kể câu chuyện về đời sống sông nước, món ăn dân dã kể câu chuyện về ký ức và nụ cười của người Hồng Ngự kể câu chuyện về sự thân thiện, lòng hiếu khách.

Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ, từ những điều gần gũi với người dân, Hồng Ngự sẽ từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch mang dấu ấn riêng, tạo nên những trải nghiệm đẹp mùa nước nổi, giúp lan tỏa hình ảnh đẹp về Hồng Ngự, góp phần xây dựng địa phương văn minh, xanh, thân thiện và phát triển bền vững gắn với du lịch xanh.

Trong 8 tháng của năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đã đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 432.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 2.900 tỷ đồng, hạ tầng du lịch cùng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề được mở rộng, góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương. Tỉnh sẽ nâng chất các sản phẩm du lịch thông qua tăng cường trải nghiệm, tương tác cho du khách khi đến các điểm tham quan.

Trẻ em trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi tại phường Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, các chương trình, kế hoạch của tỉnh nhằm cụ thể hóa quan điểm phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

Ngành sẽ đẩy nhanh việc số hóa di sản; phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và giai đoạn 1 Đề án Bản đồ số văn hóa Đồng Tháp, giúp du khách dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và xây dựng hành trình trải nghiệm du lịch trên không gian mạng. Ngành tiếp tục làm mới và nâng chất các sản phẩm du lịch, chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là tham quan, tìm hiểu sang tăng cường trải nghiệm và tương tác, du khách không chỉ đến để xem di tích, làng nghề hay tham dự lễ hội mà có thể trực tiếp nghe câu chuyện, trải nghiệm nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực, tham gia các hoạt động văn hóa và tìm hiểu đời sống cộng đồng.