Trấn Thành và Hari Won đến Ai Cập

Sau khi đặt chân đến Ai Cập, Trấn Thành nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên trong chuyến đi cùng Hari Won. Nam nghệ sĩ đăng tải bức ảnh hai vợ chồng ăn sáng tại Giza kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Dạ câu trả lời đây nhé!”. Động thái này cũng chính thức giải đáp câu hỏi mà anh từng đặt ra với người hâm mộ trước khi rời TP.HCM.

Trong bức ảnh, Trấn Thành và Hari Won ngồi ăn sáng tại khu vực ban công có tầm nhìn hướng ra quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng. Công trình kiến trúc cổ đại nằm ở vùng ngoại ô Cairo, là một trong những địa danh mang tính biểu tượng của Ai Cập.

Trấn Thành và Hari Won ngồi ăn sáng tại Ai Cập. Ảnh: FBNV

Trước đó, Trấn Thành đăng hình bên Hari Won sau khi hoàn thành ba dự án lớn nhất trong năm, đồng thời thông báo kế hoạch dành thời gian nghỉ ngơi cùng vợ. Nam nghệ sĩ viết: “Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi. Giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây ạ. Bye Sài Gòn nha, đố mọi người lần này tụi em đi đâu chơi?”.

Việc Trấn Thành cập nhật hình ảnh tại Ai Cập cho thấy hai vợ chồng đã bắt đầu chuyến đi sau khoảng thời gian tập trung cho công việc. Trấn Thành và Hari Won có dịp tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, cùng khám phá một điểm đến nổi tiếng thế giới.

Ở tuổi 39, Trấn Thành vẫn duy trì cường độ làm việc đáng chú ý khi liên tục tham gia các chương trình giải trí và thực hiện phim điện ảnh. Trong khi đó, Hari Won tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, MC và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Sau gần 10 năm kết hôn, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Trấn Thành duy trì cường độ làm việc dày đặc.

Trong sự nghiệp điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn khi chuyển từ diễn viên, MC sang đạo diễn và nhà sản xuất. Những tác phẩm như Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ thu khoảng 475 tỷ đồng và Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Gần nhất, Thỏ Ơi!! mang về gần 450 tỷ đồng, tiếp tục nối dài chuỗi phim ăn khách của nam nghệ sĩ.

Năm 2026, Trấn Thành còn hoàn tất ghi hình EM, dự án điện ảnh dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Anh cũng tham gia phim Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động điện ảnh ra thị trường quốc tế.

Về phía Hari Won, nữ nghệ sĩ từng tham gia nhiều phim như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma và 49 Ngày 2. Sau Oppa, Phiền Quá Nha! năm 2019, cô ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh tại Việt Nam hơn, thay vào đó tập trung vào những hoạt động nghệ thuật và chương trình giải trí.

Chuyến du lịch Ai Cập lần này vì thế trở thành dịp để Trấn Thành tạm rời lịch trình bận rộn, dành thời gian bên Hari Won trước khi tiếp tục những kế hoạch công việc sắp tới. Những hình ảnh mới được nam nghệ sĩ chia sẻ cũng đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.