Hôn thê của thiếu gia gia tộc Sơn Kim là ai?

Sáng 18/10, thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt, con trai Chủ tịch HĐQT Sơn Kim Group Nguyễn Hoàng Tuấn, công khai khoảnh khắc cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư. Sau khi Hoàng Việt chia sẻ hình ảnh cầu hôn trên Instagram cá nhân, Anh Thư cũng đăng tải những hình ảnh tương tự, kèm dòng trạng thái: "Sinh nhật năm nay tự nhiên cổ có chồng… Too happy to be EM26". Ảnh: @hoangvietnguyen/Instagram.

Mối quan hệ giữa Hoàng Việt và Anh Thư bắt đầu được chú ý hồi giữa tháng 1, khi anh đến chúc mừng triển lãm cá nhân đầu tiên "EM 25" của nữ họa sĩ. Sau đó, bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group và bà nội Hoàng Việt, chia sẻ hình ảnh cả hai trò chuyện trên Facebook. Dưới bài đăng, Anh Thư bình luận: "Con cảm ơn bà và gia đình đã luôn yêu thương và ủng hộ con ạ". Ảnh: Nguyễn Thị Sơn/Facebook.

Sau đó, Hoàng Việt và Anh Thư xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, phần lớn liên quan đến nghệ thuật. Ngày 18/7, Hoàng Việt và Anh Thư tham dự triển lãm "Xếp Một Khoảng Trời" của nghệ sĩ Nguyễn Văn Hệ và Hà An Khương. Ảnh: @hoangvietnguyen/Instagram.

Trong một buổi gặp gỡ nhóm bạn thân có sự góp mặt của Tiên Nguyễn, con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cả hai có khoảnh khắc nắm tay nhau. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, họ vẫn chưa công khai xác nhận mối quan hệ. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.

Ngày 6/8, Hoàng Việt cùng Anh Thư tham quan triển lãm "Đi vắng" tại TP.HCM. Tại đây, cả hai chụp ảnh cùng nghệ sĩ Trần Nữ Yên Khê và chồng bà, đạo diễn Trần Anh Hùng. Ảnh: @hoangvietnguyen/Instagram.

Phan Anh Thư sinh năm 2000, quê ở Huế, tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng. Năm 2019, cô đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á tại Ấn Độ và lọt top 25 Miss World Vietnam cùng năm. Ảnh: @athu.phn/Instagram.

Năm 2022, Phan Anh Thư dừng hoạt động người mẫu để theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp. Năm 2023, cô trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Ảnh: @athu.phn/Instagram.

Trong những năm gần đây, nữ họa sĩ theo đuổi chất liệu màu nước và tổ chức hai triển lãm cá nhân là "Em" (2023) và "EM 25" (2026). Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh tham gia các hoạt động cộng đồng như bán tranh gây quỹ, tổ chức workshop, dạy vẽ và hỗ trợ trẻ em vùng cao. Ảnh: @athu.phn/Instagram.